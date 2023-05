Студенты ГУУ победители в конкурсе MediaProfile

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Проекты, выполненные командами студентов 3 курса ГУУ направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» заняли призовые места на Международном молодежном фестивале рекламы и связей с общественностью «MediaProfile 2023».

Фестиваль проводился с 17 по 22 апреля 2023 года в Челябинске в рамках VIII Международного научно-образовательного форума «Коммуникационный лидер XXI века».

Команды студентов Института маркетинга представили свои коммуникационные проекты в разных номинациях конкурса и были высоко оценены экспертным жюри.

Проекты-победители:

Направление «Социальный Profile»:

2 место – Проект «Не разрушайте мечты», авторы – студенты группы «РИССО в бизнесе 3-4» Альвина Гегамян, Алина Дьяконова, Александра Эняева;

2 место – Проект «Не обрезайте мне крылья», авторы – студенты группы «РИССО в бизнесе 3-5» Ольга Родичева и Ксения Новикова;

3 место – Проект «Безотцовщина», авторы – студенты группы «РИССО в бизнесе 3-1» Ульяна Бузажи, Ольга Репетина, Марина Кожевник.

Направление «Рекламный Profile»:

2 место – Проект «Питайся правильно», авторы – студенты группы «ЦМК 3-1» Егор Васильев, Павел Кукушкин, Иван Мартынов, Юлия Крейчман, Анастасия Хартукова.

Направление «PR- Profile»:

3 место – Проект «Неограниченные», автор – студентка группы «ЦМК 3-4» Олеся Казанина.

Проекты выполнены под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры рекламы и связей с общественностью Александры Тимохович.

Поздравляем команды-победители и научного руководителя!

Студенты коротко рассказали о своих проектах.

Ольга Родичева: «Наше начало — семья. Все семьи разные, но одно едино — родители желают лучшего для своих детей. К сожалению, некоторые взрослые неосознанно применяют в воспитании методы, наносящие психологические травмы детям. Идея нашего проекта — помочь родителям задуматься и понять, счастливы ли их дети, чувствуют ли они любовь и поддержку или живут в ощущении страха и вины. И в дальнейшем скорректировать методы коммуникации с младшими членами внутри семьи. На основе проведенного исследования мы разработали серию постеров, объединенных идеей проявления эмоционального насилия к детям. «Не обрезайте мне крылья» — звучное название для проекта, который демонстрирует, как слова способны ранить уязвимую психику ребенка и навсегда лишить человека стремлений и желаний.

Олеся Казанина: «Проект «Неограниченные» направлен на привлечение внимания к проблеме трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно исследованиям, большинство людей с особенностями ментального и физического развития хотят и могут работать. Однако, в целом инклюзивность на работе всё еще остается вопросом, требующим пристального внимания. Поэтому было очень важно и нужно передать эту мысль широким слоям аудитории. Данный проект направлен на создание и развитие онлайн-платформы для людей с ОВЗ, благодаря которой им будет легче трудоустраиваться».

Альвина Гегамян: «Уже на протяжении многих лет выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой трудоустройства. Многие работодатели не хотят брать молодых специалистов на работу, так как у них нет опыта. По данным Росстата, лишь 40% россиян работают по специальности, полученной за время учебы. Это проблема подтолкнула нас разработать серию социальных плакатов, которые изменят отношение работодателей к выпускникам вузов, которые пока не имеют опыта работы. На наших плакатах изображена переписка выпускника вуза и работодателя. Мы выбрали эту форму, так как она привлекает непроизвольное внимание и интерес.»

