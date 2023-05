Сотрудники МГУ на Международном юридическом форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 10 по 14 мая 2023 года в Санкт-Петербурге состоялись Международный молодежный юридический форум (ММЮФ-2023, 10 мая) и XI Петербургский международный юридический форум (11-14 мая).

Петербургский международный юридический форум – крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. ММЮФ – это возможность обеспечить диалог молодого поколения с представителями юридического, предпринимательского, политического сообществ и системы правоохранительных органов страны по вопросам модернизации права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, а также познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться опытом и контактами с молодыми юристами из разных стран.

В этом году представили Московского университета выступили модераторами и спикерами сессий ММЮФ и ПМЮФ:

«Модное право: регулирование индустрии моды и креативных индустрии» (модератор – Никита Сергеевич Малютин, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ, председатель Совета молодых ученых юрфака);

«Биотехнологии: запретить нельзя разрешить. Этика и право для человека на страже традиционных ценностей» (модератор ؘ– Наталия Владимировна Козлова, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ; спикеры – Елена Владимировна Брызгалина, заведующий кафедрой философии образования философского факультета МГУ, Софья Юрьевна Филиппова, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ);

«Виртуальное право: правовое регулирование отношений в виртуальных вселенных и компьютерных играх» (спикер – Евгения Сергеевна Крюкова, доцент кафедры криминалистики, директор научно-образовательного центра «Право и СМИ» юридического факультета МГУ);

«Битва отечественных школ теории права» (спикер – Максим Валерьевич Воронин, доцент кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ);

«Правовое обеспечение научно-технологического суверенитета России» (модератор – Виктор Алексеевич Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ, и.о. заведующего кафедрой правовой информатики юридического факультета МГУ);

«Корпоративное управление в России: трансформация в условиях санкционных ограничений» (спикер – Ирина Сергеевна Шиткина, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ);

«Юридическое образование: проблемы и перспективы» (спикер – Виктор Алексеевич Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ, и.о. заведующего кафедрой правовой информатики юридического факультета МГУ);

«Правовое регулирование интернет-журналистики» (модератор – Евгения Сергеевна Крюкова, доцент кафедры криминалистики, директор научно-образовательного центра «Право и СМИ» юридического факультета МГУ; спикеры – Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, Виктор Алексеевич Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ, и.о. заведующего кафедрой правовой информатики юридического факультета МГУ);

«Криминалистика для правосудия будущего» (модератор – Евгения Сергеевна Крюкова, доцент кафедры криминалистики, директор научно-образовательного центра «Право и СМИ» юридического факультета МГУ, спикер – Игорь Михайлович Комаров, заведующий кафедрой криминалистики МГУ);

«Правовой режим больших данных» (спикер – Юлия Сергеевна Харитонова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ);

«Экономическое правосудие: пути совершенствования» (спикер – Татьяна Константиновна Андреева, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ, член совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека);

«Школа цифрового права: подготовка, развитие, сохранение и приумножение специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности в России» (участник дискуссии – Виктор Алексеевич Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ, и.о. заведующего кафедрой правовой информатики юридического факультета МГУ).

