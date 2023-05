Разъяснения: Эмиссия ценных бумаг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновлено: 15.05.2023

Форма решения о выпуске акций, составляемого в данной ситуации, законодательством не установлена. При этом к содержанию такого решения о выпуске акций применяются общие требования, установленные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Отсутствие в решении о выпуске акций этих сведений будет обстоятельством, препятствующим регистрации изменений. В качестве рекомендуемого образца для заполнения решения о выпуске акций в описанной ситуации может быть использовано Приложение 9 к Стандартам эмиссии ценных бумаг ценных бумаг, устанавливающее форму решения о выпуске акций, размещаемых при учреждении, или Приложение 16 к Стандартам эмиссии ценных бумаг ценных бумаг, устанавливающие форму решения о выпуске акций, размещаемых при реорганизации. По всей информации, которая должна быть указана в решении в соответствии с Приложением 9 (Приложением 16), но не может быть указана в связи с тем, что акции не размещаются при учреждении акционерного общества, в тексте решения о выпуске должны быть сделаны соответствующие пометки. Также решение о выпуске акций (например, в разделе «Иные сведения») должно содержать информацию о том, что оно составлено в связи с изменением объема прав по акциям и (или) в связи с изменением их номинальной стоимости. В случае изменения номинальной стоимости акций в решении об их выпуске должна указываться только новая номинальная стоимость акций, а не старая и новая номинальные стоимости. Дополнительно при указании на титульном листе решения о выпуске акций решения, на основании которого оно утверждено, рекомендуем указывать не только реквизиты такого решения, но и содержание принятого решения: решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций, решение о консолидации акций акционерного общества, решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о дроблении акций акционерного общества (по аналогии со сноской «3» на титульном листе изменений в решение о выпуске ценных бумаг в приложении 22 к Стандартам эмиссии ценных бумаг).

