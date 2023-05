Приглашаем на показ документального фильма об ученом МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 мая в Концертном зале МФТИ состоится специальный показ документального фильма «Человек труда». Одним из героев картины стал профессор МФТИ, заведующий кафедрой математических основ управления ФПМИ, д.ф.-м.н Александр Гасников. Он вместе с авторами фильма примет участие в показе.

Съемочная группа провела один день с профессионалами из разных областей: фельдшером скорой помощи, учителем, рабочим завода, учёным, водителем трамвая и пожарным. Результатом стал рассказ о тех, для кого любимое дело — это не просто работа, а образ жизни.

Начало сеанса в 19:00.

