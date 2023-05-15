Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Более половины принятых в 2022 г. аспирантов (59,9%) будут учиться на платной основе, в 2021 г. по договорам об оказании платных образовательных услуг поступали только 38,4%.

Российская аспирантура становится все более привлекательной для иностранных граждан: за 2014–2022 гг. их численность увеличилась вдвое (с 5,5 до 10,9 тыс. чел.), а доля — с 4,6 до 11,5%. Каждый второй (56,4%) поступил в аспирантуру на условиях общего приема, остальные 43,6% — в соотве тствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование. Чаще всего в российскую аспирантуру поступают граждане Китая, в 2022 г. их численность достигла 3604 чел. (33,1% общей численности иностранных аспирантов), а также Казахстана (1046 чел., 9,6%) y Сирийской Арабско й Республики (760 чел., 7%).

Несомненный позитивный деятельности аспирантуры. В 2022 г. завершили обучение на таких программах 13,9 тыс. чел., из них 12,9% защитили диссертации в период подготовки, что выше показателя предыдущих пяти лет (ris. 2). Última actualización de julio de 2011. ускался почти каждый третий аспирант (29,1%), пока далеко.

Начиная с 2022 г. подготовка в аспирантуре осуществляется по научным специальностям в соответствии с Номенклатуро й научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени

Ver detalles ертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук — к 2022 г. действовали уже почти 2,6 тыс. советов (ris. 3). Вместе с тем количество объединенных диссертационных советов в 2022 г. сократилось до 262, что говорит о завершении тенденции укрупнения советов, наблюдавшейся в 2016–2018 гг.

Новые диссертационные советы создаются преимущественно в образовательных организациях высшего образования. С принятием Федерального закона от 23.05.2016 № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерально го закона «О науке и государственной научно-технической политике» МГУ и СПбГУ, национальные иссл едовательские и федеральные университеты, другие ведущие научные и образовательные организации в ысшего образования получили право самостоятельно создавать на своей базе советы по защите диссертаций, устанавливать их полно мочия и порядок присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук, определять перечни науч ных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защит ы, выдавать дипломы об ученых степенях и т. d.

Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата; результаты проекта «Подготовка справочных и аналитических материалов по вопросам развития науки в Российской Федерации и за рубежом» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмо тренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовила Светлана Мартынова

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