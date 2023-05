Правительство упростило порядок вывоза отдельных видов товаров с территории Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство Российской Федерации приняло постановление, которое уточняет порядок действия ограничений на вывоз отдельных категорий товаров иностранного происхождения, установленных постановлениями от 9 марта 2022 г. № 311-312. Документ разработан Минэкономразвития России.

Напомним, в марте прошлого года Правительством были оперативно введены ограничения на вывоз иностранной продукции, имеющей критическое значение для бесперебойного функционирования ключевых отраслей экономики.

Новым постановлением по предложениям отраслевых ведомств и представителей российского бизнеса из-под действия ограничений на вывоз исключено в совокупности более 200 позиций: товары бытового назначения, отдельные виды продукции медицинского назначения, телекоммуникационного оборудования, электрических машин и механических устройств и пр.

Сокращение номенклатуры товаров иностранного происхождения, ограниченных к вывозу, также упрощает порядок вывоза российских товаров. Теперь экспортерам, осуществляющим вывоз исключенных из постановлений № 311-312 товаров, не требуется получать сертификаты о происхождении товара, подтверждающие производство продукции на территории РФ.

«Решение Правительства окажет дополнительную поддержку российским экспортерам, которые сейчас активно перестраивают логистические цепочки и выходят на новые рынки», – прокомментировал заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Снятие ограничений на экспорт также коснётся экспортных поставок для оказания гуманитарной помощи и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

