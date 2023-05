Одной из гор Кабардино-Балкарии присвоено имя академика Фортова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Распоряжением Правительства Российской Федерации одной из гор Главного Кавказского хребта, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики, присвоено имя выдающегося российского физика, академика РАН, выпускника МФТИ Владимира Евгеньевича Фортова.

Владимир Евгеньевич Фортов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске Московской области. В 1968 году с отличием окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ, а в 1971 году — аспирантуру с защитой кандидатской диссертации по ядерным ракетным двигателям. В 1976 году защитил докторскую диссертацию по физике плазмы и физике мощных ударных волн.

С октября 1971 года по май 1986 года Фортов работал в отделении Института химической физики Академии наук СССР (ныне Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук) в поселке Черноголовка (Московская область), где им был проведен ряд уникальных экспериментов по свойствам плотной плазмы.

С 1982 года — профессор по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва».

1986 года по 1992 год работал заведующим отделом Института высоких температур АН СССР (ныне — Объединенный институт высоких температур Российской академии наук) и по совместительству в Институте химической физики в должности заведующего лабораторией.

В 1987 году Фортов был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению физико-технических проблем энергетики, по специальности «теплофизика».

В 1991 году был избран действительным членом (академиком) РАН по Отделениям физико-технических проблем энергетики и общей и технической химии, по специальности «теплофизика».

С 1996 года по 2001 год Фортов — вице-президент РАН.

В августе 1996 года Владимир Фортов был назначен председателем Государственного комитета РФ по науке и технологиям, затем — министром науки и технологий, одновременно до марта 1997 года являлся заместителем председателя правительства РФ.

С 2007 по 2020 годы — директор ОИВТ РАН. C 1 декабря 1990 года по 29 ноября 2020 года являлся заведующим кафедрой физики высокотемпературных процессов в МФТИ (факультет молекулярной и химической физики).

В 2013-2017 годах — президент РАН.

Владимиром Евгеньевичем Фортовым опубликовано более 500 научных работ и 40 монографий. Владимир Евгеньевич всегда сочетал научную деятельность с научно-педагогической работой в МФТИ. Почетный работник высшего образования России. Был избран членом ряда престижных академий и научных обществ, почетный член ряда университетов стран мира.

Академик Фортов — лауреат Государственных премий СССР и РФ, премий правительства РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР (1986), орденом «За заслуги перед Отечеством» I (2017), II (2016), III(1999) и IV степеней (1996), орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2011), орденом Александра Невского (2013) и другими государственными наградами.

Имеет государственные награды иностранных государств: кавалер ордена Почетного легиона Франции, ордена «Крест за заслуги» I степени (ФРГ), ордена Королевы Виктории (Великобритания). Удостоен ряда международных научных премий.

Владимир Фортов ушел из жизни 29 ноября 2020 года в возрасте 74 лет.

