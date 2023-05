Объем закупок у МСП-поставщиков в 2022 году вырос в 1,6 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание с регионами по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2022 году по решению Правительства квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась с 20% до 25%, а также был расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга Корпорации МСП. Вместе с методической помощью регионам и госкомпаниям это дало существенный прирост объема закупок у малых и средних предприятий.

«Сектор МСП был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост. Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020 – 2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению Президента РФ. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо сформировать новую на 25-30-е годы. Минэкономразвития занимается переформатированием национального проекта поддержки МСП, также намечаем ряд институциональны мер. Необходимо стимулировать госкомпании и корпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать МСП выходить на зарубежные рынки. Здесь у страны очень большой потенциал. Доля малых и средних предпринимателей на внешних рынках растет, но составляет единицы процентов. Большую роль в этом вопросе должны играть субъекты РФ, так как именно у них основной ключ к развитию этих процессов», — отметил Андрей Белоусов, курирующий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 тысяч заказчиков, в том числе 9 тысяч региональных.

Более чем вдвое, до 1,1 млн позиций, расширился перечень закупаемых товаров. Свыше 70% общего объема закупок у МСП — продукция производственного назначения, а более 9% — инновационная, высокотехнологичная. За прошлый год в 10 раз выросли закупки в научной и технических областях.

Отдельное внимание в рамках обсуждения было уделено мерам поддержки экспорта продукции малого и среднего бизнеса. Как отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, ряд регионов уже сформулировал свои запросы в адрес федерального по развитию экспорта, которые можно разделить на несколько групп.

«Первая — помощь в решении вопросов логистики. Вторая — запрос на финансирование, в том числе на увеличение размера логистической поддержки экспорта и сохранение финансирования региональных центров поддержки экспорта, которые предоставляют поддержку малому и среднему бизнесу. Третья группа запросов от регионов — включение их повестки в межправительственные группы для решения вопроса с затруднением доступа нашей продукции на внешние рынки. РЭЦ будет собирать оперативную и актуальную информацию по этому направлению и включать в соответствующие переговорные повестки со странами, в которых эти барьеры существуют», — сказала она, обратив внимание на необходимость регионам полноценно включиться в вопросы внедрения регионального экспортного стандарта.

В условиях трансформации экономики важно обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к закупкам у крупнейших заказчиков, подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин. Для этого, по его словам, необходимо усовершенствовать процесс организации закупок у субъектов МСП. Он напомнил, что «Опора России» совместно с Минэкономразвития РФ при участии ведущих бизнес-объединений разработали Декларацию о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства. Отдельный блок документа посвящен содействию доступа МСП на рынки. Калинин призвал региональные правительства активнее привлекать частные, крупные компании к присоединению к Декларации.

О своем опыте рассказали представители регионов: Свердловской, Ленинградской, Московской областей.

«В 2022 году в Московской области на закупки у малого бизнеса пришлось более 50% от общего объема госзакупок. Показатель достиг 248 млрд рублей. При этом начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) порядка 68% заключенных в рамках 44-ФЗ контрактов составляла до 20 млн рублей. На контракты с НМЦК в диапазоне 20-50 млн рублей пришлось 30%. Это значительно больше, чем еще несколько лет назад. Выше сказанное свидетельствует о востребованности пересмотра в сторону увеличения порога цены для малого бизнеса», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также подчеркнула, что изменение порога цены, обеспечивающей преимущество малому бизнесу, с 20 млн до 50 млн рублей даст ему возможность работать в более высоком сегменте и станет серьезным стимулом для дальнейшего развития.

«Группа «Интер РАО» совместно с Корпорацией МСП создали благоприятные условия поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их участия в закупках. Эффективность работы программы выражается и в уже заключенных договорах, и в возможности совершения офсетных сделок. В настоящий момент идет подготовка к заключению такого договора», — рассказала директор по закупочной деятельности ПАО «Интер РАО» Светлана Хорунжая.

В совещании также приняли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, заместитель министра финансов Алексей Лавров, заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель председателя Правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, вице-президент Торгово-промышленной Палаты Елена Дыбова, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.

