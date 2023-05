Московская биржа начала торги паями инвестиционного фонда с регулярной выплатой дохода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15 мая 2023 года на Московской бирже начались торги паями открытого паевого инвестиционного фонда “БКС Капитал” под управлением УК “БКС”. Торговый код – RU000A105TU1.

Торги и расчеты по паям проводятся в российских рублях. Выплаты начисленных за квартал дивидендов и купонов по входящим в портфель фонда ценным бумагам автоматически поступают на брокерский или банковский счет клиента. Таким образом, для получения дохода инвестору необязательно продавать паи.

Фонд “БКС Капитал” инвестирует исключительно в российские активы. В приоритете – акции с привлекательной дивидендной доходностью, корпоративные и государственные облигации. В число отраслей для инвестиций фонда входят нефтегазовый и телекоммуникационный секторы, металлургия, банки, химическая промышленность.

Инвестировать в открытые фонды могут все участники торгов и их клиенты. Паи доступны для покупки в рамках индивидуального инвестиционного счета.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

“Мы поддерживаем стремление участников финансового рынка разрабатывать новые инструменты для инвесторов. Количество частных клиентов на Московской бирже уже превышает 25 миллионов человек, а их спрос на новые инвестиционные продукты и диверсификацию портфелей стабильно высок. Уверен, что новый фонд найдет свою аудиторию и займет достойное место в портфелях российских инвесторов”.

Альберт Галимнуров, директор по управлению активами АО “БКС Мир инвестиций”:

“Фонд “БКС Капитал” сочетает в себе лучшее – возможность получать промежуточные выплаты при максимальной диверсификации пая и высокой ликвидности. Приобретение паев нового фонда избавляет от необходимости самостоятельно подбирать эмитентов, это делают профессионалы. Опытные управляющие отбирают перспективные бумаги и регулярно пересматривают портфель в зависимости от текущей ситуации на рынке. Важно, что фонд не несет для пайщиков инфраструктурных рисков, связанных с потенциальными блокировками и заморозками активов. Отмечу, что у нас большой опыт создания востребованных ПИФов, сегодня на бирже можно приобрести паи более 20 фондов БКС. И мы планомерно расширяем нашу линейку”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

На фондовом рынке Московской биржи доступны инвестиционные фонды 46 управляющих компаний. Базовыми активами фондов выступают индексы, акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка и товарные активы.





+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI