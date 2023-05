Минэкономразвития формирует единое информационное пространство системы контроля

Source: MIL-OSI Russian Language News

рамках XI Петербургского международного юридического форума состоялась сессия, посвященная вопросам формирования и использования Реестра обязательных требований, призванного оцифровать все проверяемые в рамках контрольных (надзорных) мероприятий требования и обеспечить информирование заинтересованных лиц о требованиях, которые они обязаны соблюдать.

В рамках круглого стола рассмотрено целевое видение сервиса – помощника бизнесу при подготовке к проверке в удобном формате всех требований, которые необходимо соблюдать при осуществлении определенного вида деятельности и оценки затрат на открытие новых направлений бизнеса. Особое внимание в рамках дискуссии было направлено на решение приоритетной задачи Реестра — формирование профиля подконтрольного лица с использованием массива данных Реестра. Такой подход позволит отобрать и приоритизировать требования для конкретного бизнеса.

Важным направлением станет формирование единого информационного пространства системы контроля, которое позволит использовать сведения об актах и обязательных требованиях при формировании планов проверок и результатов контрольно-надзорных мероприятий.

«Работа по формированию Реестра началась два года назад. В рамках пилота

по 6 видам контроля (надзора) и разрешительной деятельности было внесено 134 тыс. требований, сегодня, в системе уже более 499 тыс. требований», – отметил директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александр Литвак.

Следующей ступенью станет практическое применение предпринимателями: создание сервиса профилирования и самообследования, использование Реестра для оценки издержек, и безусловно, запуск работы по проведению регионального эксперимента по отдельным видам контроля.

