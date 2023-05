Минэкономразвития углубляет сотрудничество с дружественными странами по устойчивой повестке на площадке ШОС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

пециалисты Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России совместно со «Сбербанком» провели экспертную дискуссию, посвящённую теме рейтингования компаний по степени внедрения экологических, социальных и управленческих практик (ESG) в корпоративное управление.

Мероприятие собрало регуляторов, провайдеров ESG-рейтингов и участников рынка из стран ШОС, а также наблюдателей и партнеров организации по диалогу. От России в семинаре приняли участие Минэкономразвития России, «Банк России», «АКРА», рейтинговое агентство «Эксперт РА» и ПАО «Сбербанк». Со вступительным словом к участникам мероприятия обратились заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, старший вице-президент по ESG ПАО «Сбербанк» Татьяна Завьялова, а также заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.

В ходе выступления Владимир Ильичев рассказал о национальном опыте и приоритетах в сфере устойчивого развития, а также обозначил направления, требующие коллективных усилий. «Россия вступила в фазу активного создания правовой базы в сфере ESG. В рамках реализации стратегии низкоуглеродного развития разработали национальную методологию по зеленым финансам, – отметил замминистра. – Тем не менее, потенциал в этой сфере все еще не раскрыт. Одна из причин – отсутствие единой и прозрачной системы ESG-рейтингования». По его мнению, необходимо синхронизировать позиции по ESG-рейтингованию с партнерами по ШОС. «Сближение методологий ESG-рейтингов, повышение их наглядности и сопоставимости – это конкретные шаги к эффективной региональной архитектуре устойчивых финансов», – заключил Владимир Ильичев.

Татьяна Завьялова отметила, что вопрос сближения подходов в области ESG-рейтингования очень важен, в том числе – и для стран ШОС: «Этот вид рейтингов позволяет инвесторам оценивать компании c точки зрения социальных и экологических критериев, а также качества корпоративного управления. Разрозненность подходов в этой области является барьером для процессов инвестирования и оценки рисков. В итоге это осложняет компаниям выход на внешние рынки, а странам – выполнение своих планов по декарбонизации и устойчивому развитию».

Повышение прозрачности методологии и гармонизация подходов к ESG-рейтингованию на пространстве дружественных стран, по её словам, поможет стимулировать потоки финансирования для решения актуальных социальных и экологических задач, стоящих перед странами ШОС, а также позволит сэкономить средства и усилия компаний, работающих на российских рынках.

В ходе дискуссии эксперты обменялись опытом развития и регулирования деятельности по ESG-рейтингованию, высказали мнения о перспективах сближения национальных подходов и формирования общих подходов государств-членов ШОС.

«Российский рынок ESG-рейтингов находится в активном становлении. Иностранные санкции и уход западных агентств привели к тому, что на нем полностью доминируют российские агентства, а ангажированность и политизированность оценок отошли в прошлое, – отметил советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев. – В отличие от рынков Европы и США, в России уже решены проблемы независимости, прозрачности и конфликта интересов при присвоении ESG-рейтингов. Как следствие, на повестке стоят новые задачи – единое понимание ESG-рейтинга, гармонизированные методологии с минимальным набором факторов и общая рейтинговая шакала».

Управляющий директор «АКРА» Алексей Мухин рассказал про особенности методологических подходов их компании к присвоению ESG-рейтингов. Эксперт сделал акцент на целесообразности межстранового сравнения ESG-профилей компаний в рамках методологии «АКРА».

«Необходимо выравнивать стандарты транспарентности методологий провайдеров ESG-рейтингов, а также определить мягкие рекомендации со стороны регуляторов ШОС в части гармонизации подходов», – отметил Алексей Мухин.

Директор-руководитель группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлия Катасонова выразила надежду, что по итогам семинара будет намечен конкретный план работы по обмену опытом и кейсами, которые помогут провести сравнительный анализ и сформировать ключевые метрики, признаваемые во всех странах ШОС.

«В свете разворота российских компании на Восток, работа в этом направлении крайне важна, – отметила спикер. – В конечном итоге это облегчит ведение бизнеса российским компаниям, в том числе, по поиску новых рынков сбытов, клиентов и инвесторов».



В завершение дискуссии, и.о. директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев резюмировал: «Как мы видим, действующие методологии присвоения ESG-рейтингов разнятся. Учитывая текущую асимметрию в развитии данного рынка, нам необходимо объединить усилия в разработке ESG-стандартов и связанной инфраструктуры».

В этой связи Никита Кондратьев призвал к продолжению экспертного диалога на пространстве ШОС: «Необходимо сформировать открытую платформу для коммуникации и обмена опытом и лучшими практиками по тематике ESG между заинтересованными организациями из государств-членов ШОС».

Семинар стал ответом на запрос организаций-членов Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития РФ на активизацию диалога с дружественными странами по сближению подходов к ESG-повестке.

Участники договорились по итогам семинара зафиксировать основные выводы и рекомендации экспертов и продолжить диалог по устойчивой повестке на площадке ШОС.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI