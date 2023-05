Маркетплейсы, краудфандинг и ЦФА: итоги развития платформенных сервисов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рынок платформенных сервисов — финансовых маркетплейсов, краудфандинговых площадок, а также информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), в ближайшие годы продолжит рост, следует из обзора Банка России. Такое исследование регулятор провел впервые.

В прошлом году самым быстрорастущим был сегмент финансовых платформ. Общий объем совершенных сделок достиг 36 млрд рублей и увеличился за год в семь раз, а их количество — в восемь раз. Объем рынка краудфандинга по итогам 2022 года вырос почти в 1,5 раза и составил 20,4 млрд рублей. В реестр операторов инвестиционных платформ к началу 2023 года были включены 64 организации. На инвестиционных платформах было зарегистрировано 54,6 тыс. инвесторов. При этом более 90% из них — это неквалифицированные инвесторы. Рынок цифровых прав только начал свое становление. К началу 2023 года в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, включены сведения о трех организациях. На платформе каждого из операторов размещено не менее четырех выпусков ЦФА, эмитентами были 11 компаний из разных сфер деятельности. Банк России продолжает совершенствовать регулирование рынка платформенных сервисов, выступая за установление прозрачных правил, а также соблюдение операторами требований по безопасности и надежности сервисов. Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

