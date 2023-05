Краткий отчет о ректорском совещании 15 мая | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

О культурных событиях СПбГУ 15–21 мая

Начальник Главного управления по экспозиционно-музейной, библиотечной и издательской деятельности Елена Викторовна Лебёдкина представила дайджест культурных событий Университета 15–21 мая.

Онлайн-выставка «Письма Н. А. Бронникова жене. Разлученные войной»

В рамках деятельности Музея истории СПбГУ в день Великой Победы открылась онлайн-выставка «Письма Н. А. Бронникова жене. Разлученные войной». Письма студента-биолога Николая Бронникова обращены к его супруге Тамаре — студентке его же группы. Первое письмо датировано 1 августа 1941 года, последнее — 14 февраля 1945 года.

Выставка «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!»

15 мая в 17:00 в выставочном зале здания Двенадцати коллегий пройдет вернисаж выставки «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» заслуженного художника России Геннадия Сотникова (1938–2007). Выставка будет работать до 2 июня.

Выставка Дениса Одинга «Сурт. Огненный край»

В Музее современных искусств имени С. П. Дягилева СПбГУ до 26 мая открыта выставка современного петербургского художника Дениса Одинга «Сурт. Огненный край». Это новый цикл работ, посвященный древнескандинавскому царству огня — Муспельхейму, управляемому великаном Суртом.

Встреча с почетным профессором СПбГУ Алексеем Петровичем Жабко

17 мая в 17:00 в читальном зале библиотеки факультета ПМ-ПУ пройдет встреча с почетным профессором СПбГУ Алексеем Петровичем Жабко, на которой он расскажет о своем учителе, основателе факультета прикладной математики — процессов управления СПбГУ Владимире Ивановиче Зубове.

Лекция о граните рапакиви в архитектуре Северной столицы

17 мая в 17:00 в читальном зале Научной библиотеки состоится лекция профессора СПбГУ (кафедра геохимии) Елены Геннадьевны Пановой «Рапакиви» из цикла «Каменное убранство Петербурга» о граните рапакиви в архитектуре Северной столицы.

Концерт памяти студента-историка Федора Соломонова

18 мая в 18:00 в актовом зале (6-я линия В. О., д. 15) пройдет вокальный вечер образовательной программы «Академическое пение» памяти студента-историка Федора Соломонова. Он добровольцем ушел на военную службу и героически погиб на фронте специальной военной операции (Памяти Федора Соломонова, героически погибшего в зоне СВО) в апреле этого года. В программе — арии, романсы, песни XVII–XX веков. Проведет концерт руководитель образовательной программы СПбГУ «Академическое пение», доцент СПбГУ Галина Жукова.

Мероприятия XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона

С 18 по 21 мая СПбГУ принимает участие в XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне. На стенде СПбГУ можно приобрести книжную продукцию и периодические издания, выпущенные в Издательстве СПбГУ. В павильоне А состоятся презентации, автограф-сессии, иные мероприятия. Кроме того, участники салона могут посетить:

Выставка «16 лабиринтов Владимира Набокова»

В Музее В. В. Набокова СПбГУ до 27 мая работает выставка, подготовленная в партнерстве с Музеем-усадьбой «Рождествено», — «16 лабиринтов Владимира Набокова».

Открытие выставки «Гуманный внук воинственного деда»

19 мая в 18:00 — открытие выставки «Гуманный внук воинственного деда», проведение которой осуществляется совместно с Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова. Выставка посвящена памяти Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского — владельца Дома Набокова.

Лекция «Владимир Набоков: взгляд из Турции»

20 мая в 18:00 — лекция турецкого переводчика и исследователя русской литературы Сабри Гюрсез «Владимир Набоков: взгляд из Турции».

Об Указе президента Российской Федерации № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования»

12 мая президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пройдет пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Реформа системы высшего образования подразумевает переход к трехступенчатой системе — два уровня высшего образования (базовое: 4–6 лет и специализированное: 1–3 года) и один — профессионального (аспирантура). В рамках пилотного проекта на уровне специализированного высшего образования должны быть реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. В пилотном проекте примут участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МиСИС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Участники проекта до 30 июня утвердят программы, а с сентября уже начнут работу по реализации проекта.

О награждении сотрудников СПбГУ

И. о. проректора по организации работы с персоналом Лаура Ефимовна Усеинова сообщила о недавних награждениях универсантов.

На торжественном заседании Ученого совета Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта состоялась церемония присуждения степени «Почетный доктор БФУ имени И. Канта» директору Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяне Владимировне Черниговской и директору Института педагогики СПбГУ Елене Ивановне Казаковой (Почетными докторами БФУ имени И. Канта стали профессора СПбГУ Татьяна Черниговская и Елена Казакова).

Объявлены победители и призеры конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» за 2022 год (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2023). Лауреатами премии стали три работника Университета:

в номинации «В области образования» — доцент кафедры истории философии СПбГУ Александр Александрович Львов (призер — доцент кафедры теории и истории государства и права Вячеслав Валерьевич Суязов);

в номинации «В области науки и техники» — доцент кафедры аналитической химии СПбГУ Андрей Юрьевич Шишов;

в номинации «В области здравоохранения» — врач, сердечно-сосудистый хирург Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Глеб Ирламович Ким.

За особые заслуги и достижения в области экологии, охраны окружающей среды, обеспечения экологически ориентированного устойчивого развития в стране и мире тренер-преподаватель спортивного клуба Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ Сергей Алексеевич Семилеткин награжден Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского».

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 № 304 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» специалист научно-образовательного отдела Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Вадим Иванович Мазуров награжден орденом Александра Невского.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестною работу Указом президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 339 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почетный профессор СПбГУ, заведующий кафедрой теории упругости Никита Федорович Морозов награжден орденом Александра Невского.

За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации профессор кафедры конституционного права СПбГУ Екатерина Сергеевна Шугрина удостоена благодарности президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (Профессору СПбГУ Екатерине Шугриной вручили благодарность президента России).

Участники ректорского совещания поздравили коллег, пожелали им дальнейших успехов.

Также на совещании рассматривались вопросы: о подходах к преподаванию обществознания; о заседании президиума Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, посвященного подготовке кадров для организаций ОПК; об участии СПбГУ в организации и проведении Петербургского международного юридического форума; об организации образовательного процесса; о международной деятельности и другие.

Полный отчет о ректорском совещании будет опубликован в ближайшее время на портале СПбГУ.

