Институт интеллектуальной робототехники выиграл Спартакиаду первокурсников

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Завершилась Спартакиада первокурсников, в которую входят 7 видов спорта: мини-футбол, перетягивание каната, легкоатлетический кросс, плавание, силовое многоборье, лыжные гонки и пулевая стрельба. Соревнования проводились в течение всего учебного года и подробно освещались на сайте НГУ и на странице https://vk.com/sport_nsu.
Победители Спартакиады первокурсника определялись по сумме мест в шести видах программы из семи:
1 место — Институт интеллектуальной робототехники.
2 место — Физический факультет.
3 место — Факультет естественных наук.
Последний вид – стрельба из пневматической винтовки проводился среди академических групп в марте и апреле. Лучшие результаты по стрельбе в личном первенстве среди девушек показали: Мария Васько (ММФ), Анна Полькина (ЭФ) и Мария Подбородникова (ГИ), набравшие по 43 очка. Победители среди юношей выбили 45 очков из 50, это: Александр Шевченко (ВКИ), Данил Кулев (ИИР) и Юрий Николаев (ФФ).
Командный зачет подводился по сумме очков восьми лучших стрелков. Первым стал Физический факультет, второе место занял Институт интеллектуальной робототехники и третье – Механико-математический факультет.
Поздравляем всех призеров с достойными результатами и ждем на наших спортивных площадках в следующем учебном году!
Благодарим кафедру физвоспитания за организацию и проведение Спартакиады, особенно главного судью – Максима Мальцева и главного секретаря – Антона Мамекова.
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