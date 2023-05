Институт интеллектуальной робототехники выиграл Спартакиаду первокурсников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Завершилась Спартакиада первокурсников, в которую входят 7 видов спорта: мини-футбол, перетягивание каната, легкоатлетический кросс, плавание, силовое многоборье, лыжные гонки и пулевая стрельба. Соревнования проводились в течение всего учебного года и подробно освещались на сайте НГУ и на странице https://vk.com/sport_nsu.

Победители Спартакиады первокурсника определялись по сумме мест в шести видах программы из семи:

1 место — Институт интеллектуальной робототехники.

2 место — Физический факультет.

3 место — Факультет естественных наук.

Последний вид – стрельба из пневматической винтовки проводился среди академических групп в марте и апреле. Лучшие результаты по стрельбе в личном первенстве среди девушек показали: Мария Васько (ММФ), Анна Полькина (ЭФ) и Мария Подбородникова (ГИ), набравшие по 43 очка. Победители среди юношей выбили 45 очков из 50, это: Александр Шевченко (ВКИ), Данил Кулев (ИИР) и Юрий Николаев (ФФ).

Командный зачет подводился по сумме очков восьми лучших стрелков. Первым стал Физический факультет, второе место занял Институт интеллектуальной робототехники и третье – Механико-математический факультет.

Поздравляем всех призеров с достойными результатами и ждем на наших спортивных площадках в следующем учебном году!

Благодарим кафедру физвоспитания за организацию и проведение Спартакиады, особенно главного судью – Максима Мальцева и главного секретаря – Антона Мамекова.

