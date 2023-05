Дмитрий Вольвач: Россия придерживается политики дальнейшей гармонизации в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства

Source: MIL-OSI Russian Language News

аместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в дискуссии по вопросам правовых механизмов развития интеграции на постсоветском пространстве, которая прошла в рамках деловой программы Петербургского международного юридического форума.

В своем выступлении замминистра рассказал о процессе адаптации правовых систем к вызовам экономической интеграции, о процессе гармонизации национального законодательства в странах ЕАЭС, СНГ и в Союзном государстве.



Гармонизация национального законодательства, по его словам, выступает залогом успеха интеграционных проектов и углубления межстранового сотрудничества. От того, насколько грамотно удается установить на внутреннем рынке стран общие стандарты в законодательстве, напрямую зависит процесс создания единого рынка услуг и общего финансового рынка, а также степень углубления сотрудничества государств в валютной и налоговой сфере.

«Гармонизация налоговой сферы в странах ЕАЭС осуществляется только в тех случаях, когда различия в налогообложении препятствуют взаимной торговле и нарушают условия конкуренции между товарами и услугами, происходящими из разных стран Союза. Такой эффект, к примеру, имеют акцизы. В этой области уже приняты соответствующие шаги по сближению национальных подходов. На повестке стоит вопрос по дальнейшей гармонизации правил взимания НДС при оказании услуг в электронной форме, а также вопрос двойного налогообложения электронной торговли товарами в адрес физических лиц. Когда интернет-магазин в одной стране ЕАЭС реализует товар потребителям из другой страны ЕАЭС, в данном случае мы предлагаем следовать принципу взимания косвенных налогов в стране назначения», – пояснил Дмитрий Вольвач.

Помимо начатого процесса по гармонизации требований в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, страны-участницы ЕАЭС, по его словам, взяли курс на гармонизацию сфер естественных монополий, национальных норм и правил функционирования технологической и коммерческой инфраструктуры общих энергетических рынков.

Начиная с 2015 года, странам Евразийского экономического союза удалось расширить формат единого рынка до 142 секторов услуг. К ним относятся услуги в области оптовой и розничной торговли, в области гостиничного сервиса, предприятий общественного питания, спортивного и туристического отдыха.

Расширение объемов единого рынка услуг, по словам замминистра, будет продолжаться. Страны ЕАЭС утвердили новый перечень приоритетных направлений для либерализации услуг. В него вошли 117 новых секторов: юридические и курьерские услуги, производство продукции химической, металлургической, текстильной, пищевой промышленности и многие другие сферы.

Со странами СНГ у России действует соглашение о свободной торговле товарами. Сейчас стороны стремятся к установлению соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями. По оценке экспертов, экономические эффекты от данного соглашения приведут к росту накопленных инвестиций, совокупного экспорта и импорта услуг, а также совокупного ВВП стран СНГ. Ожидается, что подписание соглашения состоится уже в этом году в ходе очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Наиболее глубокая работа по гармонизации законодательства, по словам Дмитрия Вольвача, в данный момент проводится в рамках Союзного государства. В России и Беларуси осуществляется гармонизация налогового и таможенного законодательства, формируются общие принципы контрольно-надзорной деятельности. Сформировано единое правовое поле в области мирного использования атома, определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции. В российское и белорусское законодательство внесены изменения по перечням разрешенных валютных операций между резидентами. Разработаны и в скором времени будут утверждены единые правила защиты прав потребителей Союзного государства.

