День открытых дверей Передовой инженерной школы НГУ и НОЦ «Газпромнефть – НГУ» посетили 40 студентов

11 мая состоялся День открытых дверей Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета и НОЦ «Газпромнефть – НГУ». Мероприятие посетило 40 студентов бакалавриата, планирующих продолжить обучение в магистратуре. Учащиеся узнали о возможностях, которые их ждут в ПИШ, познакомились с наставниками, научными руководителями и представителями технологических компаний-партнеров. На ДОД также было представлено новое направление ПИШ «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины», которое стартует в сентябре 2023 года.

На Дне открытых дверей мы представили возможности, который получают студенты в ПИШ НГУ: предметную подготовку на фронтире науки, проектную работу по созданию востребованного продукта или технологии, возможность выбора пути в технологических компаниях или научных коллективах по окончанию ПИШ. Для этого мы не только рассказали о себе, но и пригласили наших партнеров — успешные технологические компании и крупный бизнес, вместе с которыми мы будем готовить наших студентов. Из общения было видно, что ребятам интересна не только практическая направленность обучения и возможность выбрать себе индивидуальный путь развития, но и самореализация через проектную работу, включая выполнение собственного проекта в виде стартапа. Учиться будет сложно, но интересно. Главное, иметь мотивацию и быть заряженным на достижение поставленных целей, а мы сделаем все, чтобы помочь нашим студентам! Сергей Головин директор Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия»

Особенностью Дня открытых дверей ПИШ стал нетворкинг между участниками мероприятия. После официальной части в неформальной обстановке все присутствующие смогли пообщаться друг с другом, выпить кофе и поесть вкусную пиццу. Студенты задавали волнующие вопросы спикерам, а самые смелые даже обменялись контактами для дальнейшего профессионального взаимодействия.

Татьяна Лакизо, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа природных ресурсов, 4 курс:

— Я будущий химик-технолог, заканчиваю бакалавриат в ТПУ и активно ищу магистратуру. Узнала о предстоящем Дне открытых дверей из группы ФЕН НГУ ВКонтакте. Для поступления рассматриваю «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование» или «Моделирование нефтегазовых систем».

Специальность, которую я осваиваю в ТПУ сейчас, имеет свою специфику: вахтовый метод работы, и чаще всего в районах крайнего севера. О том, что хочу несколько изменить профессиональную траекторию, задумалась на практике на заводе Роснефти в городе Стрежевой. Я четко осознала, что хочу остаться в нефтянке, но сделать акцент на научной деятельности и более фундаментальных исследованиях. Классные спикеры и впечатляющие результаты студентов ПИШ еще больше убедили меня в правильности своего решения.

Вступительные испытания на все магистерские направления пройдут летом. Для получения актуальной информации об условиях и порядке отбора по выбранной образовательной программе рекомендуем следить за новостями ПИШ в социальных сетях (Telegram, VK).

