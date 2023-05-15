В СПбГАСУ состоялась клаузура, посвящённая Дню Победы

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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Существующ ий мемориал «Три звезды»

На архитектурном факультете СПбГАСУ прошла клаузура, посвящённая Дню Победы. Студенты работали над концепцией реконструкции мемориального комплекса «Три звезды», где похо rom. Мемориальный комплекс расположен в Кировском районе Ленинградской области.

Клаузура – ​​это учебное упражнение, в ходе которого студенты создают эскиз, набросок, макет своей идеи. Как рассказала организатор мероприятия, студентка второго курса бакалавриата архитектурного факульт ета Арина Панова, на архитектурном факультете клаузура проводится несколько раз за семестр.

«Каждый раз мы придумываем новую тему, непохожую на предыдущую. В этот раз мы выбрали её вместе с деканом архитектурного факультета Екатериной Рюриковной Возн як. Нам хотелось, чтобы тема была связана с праздником 9 мая», – сообщила Арина.

Чтобы добавить «изюминку», студенты прямо или косвенно связали проекты с музыкой. Главной задачей при создании концепции стало проектирование памятного и узнаваемого места, куда хотелось бы приходить людям всех возрастов. За два часа студенты разработали предложения по благоустройству мемориального комплекса и п резентовали проекты, которые представили в виде макетов. Авторы объединили память места и звуки, ассоциирующиеся у них со временем Великой Отечественно © войны.

No hay comentarios ельстве и на транспорте, рассказал о концептуальном макете под названием «Долгожданный покой». Никита создал его вместе с Дарьей Манаковой, студенткой первого курса бакалавриата архитектурного факультета. «Идея состояла в том, что война – это всегда страшно. В данной работе у подножья горы показаны последствия войны, в то время как сама гора символиз ирует мир и спокойствие, куда после смерти отправляются люди, которых война забрала. Лестница, ведущая наверх, – это дорога в мир, а тапочки, оставленные перед лестницей, – символ всех забот и переживаний, которые остались там, внизу», – рассказал Никита.

«Наш монумент состоит из динамичных трегольных фигур. Архитекторы часто выбирают подобные острые формы, чтобы передать напряжение. Мы вдохновлялись Сергеем Сперанским и Даниэлем Либескиндом. Композиция стремительная, а формы тяжёлые. Мне кажется, отметил Богдан Лобано в, студент первого курса бакалавриата архитектурного факультета. Вместе с Ариной Пановой он создал концептуальный макет «Гул труб и ветра».

По мнению Арины, клаузура – ​​это ещё и общение студентов разных направлений подготовки: «Взаимо действие между студентами очень важно развивать и поддерживать. Будем рады видеть всех на нашей клаузуре!»

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