Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» подвел итоги размещения облигаций ЛК «Бизнес Альянс»
Банк «РОССИЯ» выступил соорганизатором размещения дебютного выпуска биржевых облигаций лизинговой компании «Бизнес Альянс» – за 2 месяца удалось реализовать около 500 тыс. облигаций.
При размещении было совершено около 3 тыс. сделок. В настоящее время облигации торгуются по цене выше номинала, что отражает высокий интерес инвесторов к компании. Общий объем облигаций составил 500 млн рублей, срок – 3 года.
Значительный спрос на дебютные облигации со стороны рыночных инвесторов отражает позитивную оценку действий компании.
Привлечение заемных средств стало новым этапом в реализации долгосрочной стратегии «Бизнес Альянса». В ближайшие годы компания намерена активно использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования развития и роста.
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