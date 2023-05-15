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Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» подвел итоги размещения облигаций ЛК «Бизнес Альянс»

Банк «РОССИЯ» выступил соорганизатором размещения дебютного выпуска биржевых облигаций лизинговой компании «Бизнес Альянс» – за 2 месяца удалось реализовать около 500 тыс. облигаций.

При размещении было совершено около 3 тыс. сделок. В настоящее время облигации торгуются по цене выше номинала, что отражает высокий интерес инвесторов к компании. Общий объем облигаций составил 500 млн рублей, срок – 3 года.

Значительный спрос на дебютные облигации со стороны рыночных инвесторов отражает позитивную оценку действий компании.

Привлечение заемных средств стало новым этапом в реализации долгосрочной стратегии «Бизнес Альянса». В ближайшие годы компания намерена активно использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования развития и роста.