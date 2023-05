Абитуриенты Марокко хотят учиться в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Свыше 3000 человек посетили Международную образовательную выставку A2 Spring Morocco fairs 2023, которая прошла 3-4 мая в городах Рабат и Касабланка, Марокко. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал единственным участником из России.

Ежегодно в выставках А2 принимают участие более 400 университетов, а количество посетителей превышает 100 тыс. человек. А2 организует выставки в Турции, Марокко, Азербайджане, Казахстане, Украине и Великобритании.

Выставка в Марокко объединила вузы из США, Румынии, Ирландии и др. Основными посетителями были школьники выпускных классов, перед которыми стоит выбор дальнейшего обучения в вузах. Также популярностью пользовались программы магистратуры, в том числе на английском языке.

Для Политехнического университета это уже второй визит в Марокко для участия в образовательной выставке. В ноябре 2022 года команда СПбПУ уже посещала Касабланку, Эль-Джадиду и Марракеш.

Политех представляли ведущий специалист Отдела по работе с иностранными студентами Управления международного образования Анастасия Сидорова, и.о. директора Высшей школы технологического предпринимательства, заместитель директора Института передовых производственных технологий по международной деятельности, доцент, к.э.н. Артур Киреев и ассистент Высшей школы международных образовательных программ Хуссейн Краяни. Они рассказали абитуриентам из Марокко об образовательных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры СПбПУ.

Стенд Политеха пользовался большой популярностью: его посетили около 800 абитуриентов. Все они получили консультации по образовательным программам и процедуре поступления. Их интересовали такие направления обучения и программы, как IT, управление бизнесом, менеджмент, строительство, архитектура, биотехнология, дизайн. Также ребята спрашивали, есть ли программы на английском языке, предоставляется ли студентам проживание, можно ли подрабатывать во время обучения, есть ли стипендии, признается ли диплом СПбПУ за рубежом.

По итогам выставки сотрудники СПбПУ собрали свыше 250 лидов иностранных абитуриентов, заинтересованных в обучении в Политехе. Также наш вуз получил приглашение участвовать в предстоящих выставках А2.

«Традиционно большинство студентов из Марокко интересуется обучением в российских медицинских вузах, однако сейчас вектор интереса абитуриентов сместился в сторону программ в области IT, бизнеса и менеджмента, — прокомментировала Анастасия Сидорова. — Все эти направления реализуются в Политехе, в том числе и на английском языке: международные образовательные программы „Международный бизнес“ (бакалавриат), „Интеллектуальные системы“ (магистратура) и „Развитие международного бизнеса“ (магистратура). Абитуриенты активно оставляли свои контакты для получения более подробной информации о поступлении. По результатам выставки в этом году мы прогнозируем большее число заявок на обучение от студентов из Марокко».

