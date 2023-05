14.05.2023 Niemcy Premier Mateusz Morawiecki con Niemczech: Unia Europejska musi stawiać czoła Rosji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sila OTAN

– Wiemy doskonale, że to właśnie dobry sprzęt, dobra, silna armia i współpraca z naszymi sojusznikami, są najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa na przyszłość – mówił premier podczas wizyty w Bazie Sił Wczesnego Ostrzegania OTAN w Geilenkirchen. Spotkał się tam z polskim lotnikami z Sił Wczesnego Ostrzegania NATO. Od wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego nasze Siły Powietrzne współpracują z załogami samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AWACS) oraz przebywają na stałe w bazie Geilenkirchen w Niemczech.

Premier wskazał, że Rosja od stuleci działa według tego samego schematu. Najpierw straszy, potem osłabia społeczeństwa od środka. Stara się zniechęcić potencjalnych sojuszników do wsparcia państw graniczących z Rosją, a następnie próbuje kolejne narody wchłaniać do swojego imperium. Jak podkreślił szef polskiego rządu Polska, Ukraina oraz wiele innych państw Europy Środkowej dobrze poznały ten schemat działania. Dlatego właśnie zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo oraz dalsze zacieśnianie współpracy w ramach najsilniejszego sojuszu militarnego – Paktu Północnoatlantyckiego.

– Dewizą Paktu Północnoatlantyckiego, dewizą broma de la OTAN – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – i my się tego trzymamy – powiedział premier.

Zełenski to jeden z najwspanialszych międzynarodowych przywódców XXI wieku

– Zełenski to człowiek, który przypomina nam, że prezydent to nie tylko urząd, że jego rola polega na tym, być ze swoim narodem na śmierć i życie – mówił premier podczas wystąpienia w Akwizgranie.

Szef rządu przypomniał, że już pierwsze godziny rosyjskiej inwazji na Ukrainę pokazały, jak wielkim bohaterem jest jej prezydent. Dodał, że jego męstwo przypomniało przywódcom Unii Europejskiej jak ważna jest suwerenność i niepodległość.

– Para wartości, dla których narody w XXI wieku nadal gotowe są przelewać krew. Gdyby nie jego heroiczna postawa, Unia Europejska dzieliłaby dzisiaj z Rosją bardzo długi odcinek granicy. Dzięki postawie Wołodymyra Zełenskiego nie udało się zdestabilizować ani naszego regionu, ani całej Europy – kontynuował.

Premier wskazał, że UE musi stawiać czoła Rosji, bo neguje ona Europę i wartości, które wyznajemy. Podkreślił, że ta uroczystość to kolejny sygnał stopniowego zbliżania się integracji Ukrainy z jej europejską rodziną. Premier zaapelował do uczestników spotkania o danie laureatowi czegoś więcej niż tylko nagrody – o danie mu i narodowi ukraińskiemu pełnego wsparcia. Tylko w taki sposób wzmocnimy pokój i bezpieczeństwo Europy.

– Wojna będzie miała decydujący wpływ na to, w jakiej Europie będą mieszkały nasze dzieci. Czy będzie a Europa, która strzaskała cały dorobek wolności, czy może Europa, która przywróciła ład świata. Być może jest to jedno z najważniejszych zadań, sprawdzianów naszego życia – podsumował premier.

