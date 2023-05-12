12 мая 2023 года состоится депозитный аукцион ООО “УК ФРТ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 12.05.2023. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 2 000 000 000.00 Срок размещения, дней 91. Дата внесения средств 12.05.2023. Дата возврата средств 11.08.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.70 Условия заключения, срочный или особый Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 2 000 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1 Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая. Основание Договора Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режимес 11:00 по 11:10. Заявки в режиме конкуренциис 11:10 по 11:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсядо 11:25.

Дополнительные условия

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