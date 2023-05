Экскурсии, выставки, концерты: как пройдет акция «Ночь в музее»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

20 мая в столице пройдет культурно-познавательная акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев. Свои двери откроют выставочные пространства Москвы, галереи, библиотеки, а также парки и театр. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В этом году “Ночь в музее” пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно», — рассказала Наталья Сергунина.

Большая часть событий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Отдельные площадки будут работать по собственному расписанию. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте акции.

В 19:00 на территории музея-заповедника «Коломенское» начнется интерактивное занятие «Исследуем Государев двор в Коломенском». Участникам предложат выполнить творческие задания, которые помогут им представить себя в роли археолога, историка, строителя и искусствоведа. В 22:00 пройдет интерактивное театрализованное представление «Наряды русских государей»: девять героев продемонстрируют одежду разных эпох и расскажут о людях, которые ее носили.

Музей-заповедник «Царицыно» в 21:00 приглашает на экскурсию «Ночное Царицыно». Во время неспешной 45-минутой прогулки по усадьбе участникам расскажут об истории появления ансамбля и судьбе его создателей. Для этого надо зарегистрироваться на сайте музея.

В этом году в Музее космонавтики отмечают 100-летие группы художников-космистов «Амаравелла». Немало их работ хранится в местных фондах. Им будет посвящена ночная программа. В 19:00 в кинозале начнется фортепианный концерт «Музыка звезд», на котором классическую музыку с космическими мотивами дополнят оживающие на экране картины. В 19:30 состоится поэтическое выступление «Поэма солнечного дня». Его главным действующим лицом будет заслуженный артист России Владислав Демченко. А в 22:00 гости увидят хореографическую постановку «Планета двух солнц». Артисты исполнят танцевальные номера, отсылающие к представлению человека о бескрайнем космосе и его месте в искусстве.

В 19:00 в Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева (филиал Музея космонавтики) состоится творческий вечер «Симфония Земли». С 19:00 до 22:00 посетители музея смогут отправить открытку в любую точку мира прямо с экспозиции.

В научно-просветительском центре Музея Булгакова на Арбате коты Бегемоты в исполнении актеров московских театров с 19:00 до 22:00 будут развлекать гостей. Они прочтут отрывки из романа «Мастер и Маргарита», проведут сеансы одновременной игры в шахматы и экскурсии по экспозиции и арбатским переулкам.

В Доме-музее Марины Цветаевой в 22:00 покажут спектакль «Чувствую все, что обо мне думают». Он создан по дневниковым записям, фрагментам переписки и отрывкам из произведений поэтессы.

Кроме того, 20 мая в 19:00 на сайте культурной акции появятся видеоэкскурсии, во время которых артисты, ученые, космонавты и другие известные люди расскажут о своих любимых местах в Москве.

16,7 миллиона человек посетили музеи Москвы в 2022 году

