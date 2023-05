Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) планируется построить школу, рассчитанную на 550 мест, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В составе жилого комплекса в ЗелАО за счет средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс», — рассказал Андрей Бочкарев.

Для младшей школы сделают универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровую и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания.

Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы, отметила, что для занятий учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, оборудуют инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведения занятий по конструированию и моделированию, а также лабораторно-исследовательские комплексы для академических работ и изучения естествознания. Помимо этого, будет доступно универсальное пространство для занятий живописью и музыкой.

«В составе учебного заведения также запроектирован ИТ-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств. Помимо этого, в школе появятся многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда», — рассказала Анна Яковлева.

В школе разместят также многофункциональное многосветное пространство для проведения учебных и праздничных мероприятий. Его оборудуют видеопроектором, видеокамерами, компьютером, киноэкраном, прожекторами, громкоговорителями и другими устройствами.

На прилегающей к школе территории специалисты сделают тротуары, наружное освещение, участок для выращивания полевых и овощных культур, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Для занятий на свежем воздухе оборудуют площадки для подвижных и спортивных игр, сдачи нормативов ГТО и настольного тенниса. Также появится легкоатлетическая беговая дорожка и площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI