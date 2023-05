Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студентки магистратуры Гуманитарного института, обучающиеся по программе «Перевод и межкультурная коммуникация» Дарья Белан, Мария Балаева, Кристина Максимова, Александра Пашкова и Анна Шакарикова приняли участие в международной олимпиаде по письменному переводу. Её организатором выступила кафедра современных технологий перевода Минского государственного лингвистического университета.

Олимпиада прошла в смешанном формате, в ней приняли участие 154 человека. Все наши участницы продемонстрировали высокий уровень переводческих компетенций. Самый большой успех — у Дарьи Белан, которая заняла первое место. Анна Шакарикова и Кристина Максимова разделили «бронзу».

Задания переводческого конкурса получились очень интересными и непростыми. Необходимо было задействовать креативность, тщательно подбирать эквивалентную лексику. Благодарю организаторов за возможность поучаствовать в олимпиаде и применить свои знания и навыки на практике , — поделилась впечатлениями чемпионка Дарья Белан.

Добавим, что соорганизаторами и партнёрами олимпиады стали Высшая школа лингводидактики и перевода СПбПУ, кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода Пермского национального исследовательского политехнического университета, кафедра языкознания и переводоведения Института иностранных языков Московского городского педагогического университета, кафедра английского языка института иностранных языков Петрозаводского государственного университета и другие вузы.

В жюри конкурса вошли опытные переводчики-практики, преподаватели перевода, представители переводческих компаний. Все участники конкурса получили сертификаты об участии, а победители — грамоты и памятные призы от организаторов — Факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI