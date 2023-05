Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке: итоги обсуждения доклада Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Участники финансового рынка в целом поддерживают идею создания правового поля для управления рисками аутсорсинга. Большинство из тех, кто ознакомился с докладом, полагает, что в перспективе доля процессов, которые можно передавать внешним исполнителям, будет только увеличиваться. Таковы итоги обсуждения консультативного доклада Банка России.

По мнению экспертов, особую актуальность приобретают вопросы применения аутсорсинга в сфере информационных технологий (ИТ). Сейчас одна из проблем связана с тем, что передача конфиденциальной информации сторонним организациям ограничена. Поэтому введение прозрачных правил позволит обеспечить высокий уровень защиты передаваемых сведений и активно привлекать к аутсорсингу ИТ-компании. Однако отдельные игроки рынка настаивают на том, что из периметра регулирования должны быть исключены сервисы разработки и технической поддержки программного обеспечения автоматизированных систем, если отсутствует доступ поставщиков услуг к защищаемой информации или ИТ-инфраструктуре компании. Многие участники обсуждения отметили, что у финансовых организаций должна сохраняться гибкость при принятии решений о передаче функций внешним исполнителям, а также возможность самостоятельно определять меры по управлению рисками аутсорсинга. Банк России продолжит работу по формированию подходов к регулированию этой сферы и оценке возможных направлений расширения ее применения исходя из принципа пропорциональности. Это позволит повысить конкурентоспособность на финансовом рынке и качество оказываемых услуг. Фото на превью: Pcruciatti / Shutterstock / Fotodom

