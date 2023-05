Укрепление связей с вузами Ирана

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце апреля в Интеллектуальном центре МГУ имени М. В. Ломоносова состоялся VI Форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Сопредседателями образовательного саммита стали президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Садовничий и ректор Тегеранского университета профессор Сейед Мохаммад Могими. В работе форума приняли участие более 150 ректоров университетов, представителей образовательных и научных учреждений и ведомств двух стран. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представляли начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк и начальник Отдела международных научных и внешнеэкономических связей Сергей Антонов.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, приветствуя участников «значимого для России и Ирана межуниверситетского мероприятия», отметил, что развитие российско-иранских отношений в сфере науки и образования неуклонно развивается. Сегодня шесть с половиной тысяч граждан Ирана учится в вузах России, из них 250 — по квоте Правительства Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом численность учащихся из Ирана увеличилась на две тысячи. В следующем году в российских вузах для них будет уже 300 бюджетных мест. Пакет из более чем 150 соглашений и меморандумов между университетами двух стран предстоит увенчать соглашением о взаимном признании дипломов вузов.

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в своём выступлении обратил внимание, что дискурс сбалансированного роста и развития всех человеческих обществ сегодня не только сближает Россию и Иран, но и распространяется во всём мире. Объективное и стратегическое движение двух стран навстречу друг другу основано не только на стремлении обеспечить свой суверенитет и независимость, но и на фундаментальных морально-нравственных началах.

Представитель СПбПУ Владимир Хижняк, открывая сессию «Межуниверситетское сотрудничество России и Ирана: академическая мобильность, совместные образовательные программы и научно-исследовательские работы», рассказал о направлениях и результатах взаимодействия с иранскими партнёрами. СПбПУ успешно сотрудничает с такими ведущими иранскими вузами как Технологический университет Шариф, Иранский университет науки и технологий, Университет Шахид Бехешти, Университет Тарбиат Модарес и др. Уже сегодня в СПбПУ учатся несколько десятков иранских студентов и аспирантов, более 70 человек приняли участие в летних школах, иранские профессора работают в СПбПУ, более 55 профессоров посетили наш университет за последние три года, а за последние пять лет с иранскими коллегами опубликовано более 50 совместных работ в ведущих международных журналах.

«Иранские коллеги предлагали конкретные направления сотрудничества с Политехническим университетом, — отметил Владимир Хижняк. — Так, например, проректор Тегеранского университета Сейед Мохамад Маранди заинтересован в том, чтобы профессора в период саббатикал работали в Политехе, а проректор по науке и технологиям Университета Шахид Бехешти доктор Бехруз Абтахи просил посодействовать в приёме студентов и аспирантов в летние школы и на стажировки в Политех. Как раз сейчас уже более десяти человек зарегистрированы в летнюю школу. Также готовятся визиты в иранские вузы наших сотрудников из Института биомедицинских систем и биотехнологий и Института энергетики».

В докладах представителей иранских университетов прозвучали и другие предложения по укреплению научно-образовательного пространства двух стран.

