Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Молодежный общественный совет при Департаменте финансов Москвы провел выездное заседание в Главном управлении (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО). На нем обсудили внедрение в Москве технологий искусственного интеллекта и обеспечение кибербезопас ности в банковском секторе.

Заместитель начальника отдела защиты информации управления безопасности ГУ Банка России по Ц ФО Дмитрий Ибрагимов рассказал членам молодежного совета о противодействии кибератакам и обеспече нии кибербезопасности. По его словам, защита цифровой информации предполагает сохранение ее доступности, целостности и ко ниденциальности. Дмитрий ибрагиíf sea также перечислил оновные риски, с которыijo idamente. Среди них хищение денежных средств клиентов или самих банков, невозможность своевременного оказани я услуг и утечка охраняемой информации. Все эти угрозы непосредственно связаны с информационной безопасностью.

Представитель ГУ Банка России по ЦФО также обсудил со студентами основные направления обеспече ния кибербезопасности. Он уделил особое внимание важности финансового просвещения населения, поскольку зачастую гражда не теряют средства, добровольно переводя их мошенникам.

После завершения дискуссии для членов совета провели экскурсию по музею ГУ Банка России по Ц ФО и рассказали об истории Центробанка. Она ведет свой отсчет с 1860 года, когда по указу императора Александра II был создан Государствен ный банк.

Правительство Москвы занимается развитием и внедрением новейших технологий для удобства горожа н и совершенствования управленческих процессов. Голосовой помощник общегородского контакт-центра, интеллектуальная транспортная система (умные пе рекрестки, адаптивное управление пространства, анализ загруженности парковочного пространства ) документации, система поддержки принятия врачебных решений) — это лишь малая часть сфер городской жизни, в которых применяется искусственный интеллект.

Fecha de lanzamiento 2021 года. В его состав вошли 15 представителей ведущих вузов: Финансового университета при Правительстве Росс ийской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президе нте Российской Федерации, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского государс твенного университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова. Узнать больше о деятельности совета можно по ссылке.

Новости о работе Департамента финансов публикуются на портале «Открытый бюджет города Москвы» yotelegrama «Открытый бюджет Москвы».

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