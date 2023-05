Теннис, мини-футбол, бадминтон: Сергей Собянин рассказал, в какие спортивные игры можно поиграть на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый спортивный сезон открыли на ВДНХ с приходом теплой погоды. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для любителей активного образа жизни на ВДНХ открыто множество площадок для игр и работают спортивные клубы. Можно выбрать как индивидуальные, так и командные занятия», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Все желающие могут поиграть в настольный теннис, бадминтон, килу (русская командная игра в мяч с элементами силового единоборства). Любителей активного образа жизни ждут в клубах по игре в лякросс и фрисби.

15 мая откроются грунтовые корты для большого тенниса, 18 мая начнет работать клуб по игре в лапту.

В любой день на территории выставки можно организовать матч по мини-футболу, стритболу или баскетболу. Для самостоятельных тренировок открыты воркаут-площадки.

Проводятся тренировки по йоге, растяжке и танцам в рамках проекта «Спортивные выходные». По воскресеньям также проходят занятия по гимнастике цигун.

В ландшафтном парке для спортсменов есть зона отдыха с раздевалками и ящиками для хранения вещей.

