С 15 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

С 15 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды для подготовки систем к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бл агоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодные плановые отключения горячей воды начнутся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, — отметил заммэра. — Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволя ют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать».

Максимальный срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней, при этом в законодат ельных нормативах указан срок до 14 дней.

Специалисты проведут гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей, подготовят к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

«Обойтись без отключений сегодня невозможно, так как в любой системе для ее качественного функ ционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Жителей о сроках предупреждаем заранее — соответствующая информация размещена на официальном сайте Мэра Москвыи ряде городских сервисов», — отметил Петр Бирюков.

Все работы в системе горячего водоснабжения планируют завершить до 1 сентября.

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