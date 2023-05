Студенты ИИР НГУ представили свои проекты на Cookie Fest

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

12 мая в Новосибирске прошел День IT-карьеры Cookie Fest, организованный Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. В событии приняли участие IT-компании региона, а также студенты вузов и колледжей. Рассказать о своих инновациях коллегам по сфере поехали студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета вместе с сотрудниками Центра развития карьеры НГУ.

— Подобное карьерное событие организуется Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области два раза в год – весной и осенью. Мы уже знакомы с фестивалем и с удовольствием согласились приехать снова. В этот раз приняли участие в стендовой выставке и менторской IT-гостиной, где пять студенческих команд представили экспертам IT-отрасли инновационные проекты в сфере робототехники, нейросетей и машинного обучения, — рассказала директор ЦРК НГУ Светлана Довгаль.

На своеобразной «прожарке» проектов были представлены следующие студенческие разработки:

«ИИ для Дельта-робота», сортирующего лекарства. Выступали Андрей Демин и Никита Корнеич .

и . «Голосовое управление робособакой». Команда проекта – Владимир Таратутин и Татьяна Синева .

и . «Радиочастотное управление дронов»: обнаружение сигналов дрона с помощью ИИ. Презентовали проект Роман Дерунец , Сабина Нурдолотова , а также м.н.с. Виталий Кудинов .

, , а также м.н.с. . «Аэроориентирование»: самолокализация дрона без gps и связи со спутником (дрон определяет свое местоположение посредством карты, сравнивая ее с тем, что он «видит»). Команда проекта – Тимур Гаязов , Ариадна Кучкартаева .

, . «AdsHelper»: импортозамещающий продукт в сфере цифровой рекламы для мобильных приложений. Презентацию проекта провел Дмитрий Литвиненко.

Проект, посвященный роботу-сортировщику лекарств, вызвал бурную дискуссию студентов с экспертами мастерской. Вопросы касались и дальнейшей коммерциализации проекта, и возможных потребителей (покупателей) робота разработанного командой софта. Овации всех присутствовавших на презентации проектов спровоцировала робособака, выполнившая команды «Молись» и «Танцуй». Представители индустрии отметили также особую структурированность презентации и подготовку Дмитрия, рассказавшего об альтернативной механике показа рекламы пользователям приложений.

Напомним, что проект «AdsHelper» выиграл федеральный конкурс «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей. Также Дмитрий добавил, что в структурировании мыслей и дорожной карты проекта ему помогло участие в акселераторе А:СТАРТ от Академпарка.

По итогам обсуждения из 10 представленных на мастерской проектов три получили сертификаты на менторское сопровождение от Новосибирского областного инновационного фонда. В число выделившихся проектов вошли «Голосовое управление робособакой» и «Радиочастотное управление дронов».

