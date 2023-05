Столичным инженерам доступно 57 программ повышения квалификации в «Московской технической школе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе «Московской технической школы» столичным инженерам доступно 57 курсов повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цель “Московской технической школы” — обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов по пяти направлениям — только в этом году список пополнился 15 пунктами. При этом город субсидирует компаниям до 95 процентов затрат на обучение специалистов», — рассказал заммэра.

Программа «Искусственный интеллект» включает 28 курсов. Она ориентирована на подготовку специалистов в области разработки передовых интеллектуальных технологий для внедрения на промышленных предприятиях.

«Микроэлектроника и фотоника» состоит из 15 курсов. Их могут пройти специалисты в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, а также прикладного и системного программного обеспечения для выпуска конкурентоспособных продуктов.

Направление «Аддитивные технологии» поможет инженерам развить свои навыки в 3D-производстве. Оно состоит из 11 курсов повышения квалификации.

Программа «Технологии связи» включает три курса и посвящено квантовым технологиям, связи 5G, интернету вещей и обработке промышленных данных.

Цель направления «Промышленный дизайн» — развивать современный промышленный дизайн в Москве. Запись открыта для всех желающих.

«Москва активно способствует расширению проекта и помогает предприятиям повышать квалификацию своих сотрудников. В планах “Московской технической школы” — открыть обучение еще по четырем направлениям, таким как “Робототехника и сенсорика”, “Цифровые двойники”, “Новые производственные технологии” и “Беспилотный транспорт”. Мы ориентированы на постоянное развитие и формирование компетенций работников столичной промышленности, поскольку от их профессионализма зависит рост отрасли и, как следствие, экономики города», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что после освоения учебной программы и успешного прохождения контроля знаний специалисты получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Сергей Собянин рассказал, как работает уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Партнерами выступают ведущие вузы столицы: Национальный исследовательский университет «МЭИ», Московский технический университет связи и информатики, МИРЭА — Российский технологический университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева и другие образовательные учреждения. Обучение доступно для всех специалистов промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении кадрового потенциала своих сотрудников. Чтобы стать участником проекта, компании нужно оформить заявку на его сайте или на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

