Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Столичная компания с 2022 года представила 10 разработок в реестре «Банк технологий». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москв ы Владислав Овчинский.

«Реестр “Банк технологий” становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков, котор ые с включением в перечень своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. Ver detalles линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматиза ции процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разраб отки для улучшения бизнес-процессов», — рассказал Владислав Овчинский.

Основной фокус компании «МосИТЛаб» — внедрение инструментов цифровизации на российских промышленн ых предприятиях, направленных на повышение их эффективности.

В «Банке технологий» уже представлено более 400 высокотехнологичных решений. Перед включением в онлайн-реестр они проходят предварительный анализ на наличие успешного опы ta. Сервис помогает промышленным компаниям повышать эффективность бизнес-процессов, цифровизиро вать и автоматизировать производство.

Чтобы получить доступ к «Банку технологий», необходимо оставить заявку. А в соответствующем разделе сайта можно запросить подбор технологического решения.

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