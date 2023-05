Спортивный комплекс в Ясеневе передадут в долгосрочную аренду частному инвестору

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город подвел итоги торгов на передачу в долгосрочную аренду частной компании спортивного комплекса в районе Ясенево, сообщила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

«”Лаун-теннис” — первый спортивный объект, передаваемый в аренду в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, которую совместно реализуют Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент спорта. В 2023 году по программе планируется передать ряд объектов массового спорта в целях повышения эффективности управления городскими спортивными объектами», — рассказала Мария Багреева.

Спортивный комплекс площадью 1077 квадратных метров расположен по адресу: улица Паустовского, дом 4а, в его состав входит также закрытый теннисный корт. По итогам торгов комплекс передадут в аренду сети спортивных площадок. Договор будет заключен на 25 лет.

Арендатор обязан продолжить использовать спортивный комплекс по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, выбирая наиболее востребованные виды занятий. Для сопутствующих услуг может использоваться не более 25 процентов передаваемого в аренду имущества. Определенная по результатам торгов арендная ставка составляет 6,93 тысячи рублей с НДС за один квадратный метр площади. В дальнейшем эта ставка будет индексироваться на уровень инфляции.

