Создай дизайн банковской карты студента ГУУ

«Сбербанк» совместно с Проектным офисом Управления молодежной политики и воспитательной работы ГУУ и Ассоциацией выпускников ГУУ запустили конкурс на создание дизайна банковской карты для будущих первокурсников нашего университета.

Прием конкурсных работ пройдет с 10 мая до 1 июня 2023 года.

Свои варианты можно присылать на электронную почту по адресу: umpivr_projects@guu.ru , обязательно указав личные данные: Ф.И.О, институт, курс, группу и ссылку на страницу в ВК.

Для участия в конкурсе необходимо создать готовый дизайн в соответствии со следующими требованиями:

Размер файла: 425 х 270 мм; Формат файла: JPEG; Цветовая палитра: CMYK; Разрешение: 600 точек/дюйм; А также требованиями во вложении.

Требования_по_картам_с_инд_дизайном

Рекомендуем обратить особое внимание на требования «Сбербанка» в этом вложении. Их достаточно много. Большинство из них не слишком ограничат вас в полёте творческой мысли, но одна из рекомендаций, например, советует избегать чрезмерного использования красного и синего цветов, а это цвета ГУУ, чью символику использовать можно и даже нужно. Так что всё будет не так уж просто, как могло показаться на первый взгляд, проявите изобретательность и оригинальность.

С 1 по 10 июня все поступившие на конкурс работы будут выставлены на всеобщее онлайн голосование.

По результатам онлайн-голосования года пять самых популярных работ будут отправлены на комиссию, состоящую из представителей «Сбербанка» и руководства ГУУ. Она и определит победителя конкурса.

Все пять претендентов получат подарки от Проектного офиса УМПиВР и Ассоциации выпускников ГУУ.

Не упусти возможность реализовать свой первый проект со крупнейшим банком России.

