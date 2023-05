Сибирский гранит и алюминиевые панели: на стации «Аэропорт Внуково» идет отделка колонн

Source: MIL-OSI Russian Language News

На станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро специалисты приступили к отделке колонн. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станции “Аэропорт Внуково” продолжаются архитектурно-отделочные работы. После завершения укладки пола и отделки путевых стен светло-серым сибирским гранитом строители приступили к облицовке этим материалом колонн, расположенных вдоль платформы», — рассказал заммэра.

По словам Андрея Бочкарева, на следующем этапе отделки будут смонтированы вставки из алюминиевых панелей, напоминающих шлифованную нержавеющую сталь. Ими облицуют верхние части колонн, путевые стены и потолок. На станции также продолжается прокладка инженерных сетей и коммуникаций.

«В станционном комплексе идет монтаж вентиляции, трубопровода, канализации, установка инженерных шкафов, укладка электрических кабелей. Ведется обвязка кабелями оборудования тягово-понизительной подстанции», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, рабочие скоро приступят к установке эскалаторов.

Дизайн станции «Аэропорт Внуково» посвящен работе конструкторского бюро Андрея Туполева. В начале платформы будет находиться один из главных художественных элементов — композиция «Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей», выполненная в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

Новый участок Солнцевской линии со станциями «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромостом через реку Ликову повысит транспортную доступность ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Солнцевская линия создавалась при участии специалистов «Мосинжпроекта», в ее составе действуют 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».

