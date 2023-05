Сергей Собянин — о том, как Москва помогает ИТ-компаниям выходить на зарубежные рынки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные компании выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ). Их разработки покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«С начала работы в 2017 году МЭЦ поддержал больше 500 столичных ИТ-предприятий, экспортирующих программное обеспечение, сервисы для цифровизации услуг и оборудование», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина — @mos_sobyanin

Так, компания Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний, который при помощи искусственного интеллекта может, например, найти завышения в медицинских счетах или рассчитать по фото ущерб, причиненный в дорожно-транспортном происшествии. Программа Flussonic Media Server другого московского разработчика позволяет использовать нейросети для обработки видеоматериалов и работы с трансляциями. Кроме того, по всему миру используется система контроля проведения онлайн-экзаменов ProctorEdu, созданная компанией «Проктор».

МЭЦ работает по принципу одного окна и помогает столичным предпринимателям бесплатно получить поддержку экспортной деятельности, в том числе финансовую. Специалисты также организуют участие московских разработчиков в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Одна из них — ежегодная выставка IT-технологий Gitex — скоро пройдет в Марокко.

