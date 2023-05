Сергей Собянин: В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца. Врачам удалось спасти жизнь человека. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Пересадку делала большая команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры. Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время — 190 минут», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

У 58-летнего мужчины была хроническая сердечная недостаточность. Она не поддавалась лечению, пациент жил с риском внезапной смерти. В больницу его привезла скорая, и операция была единственным шансом.

«Теперь процесс адаптации организма к новому сердцу — на особом контроле у кардиологов и иммунологов», — отметил Сергей Собянин.

Первые операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стали выполнять в 2018 году. Сейчас в клинике проводят операции по пересадке почек, печени, роговицы и костного мозга. В больнице уже проведено более тысячи трансплантаций.

Такие сложные операции стали возможными не только благодаря профессионализму медработников, но и полному переоснащению Боткинской больницы. За последние годы для нее закупили свыше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, в том числе хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения, хирургические инструменты для проведения сердечно-сосудистых и кардиологических операций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI