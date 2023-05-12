Путин подписал указ о реформе высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Владимир Путин подписал указ о новом эксперименте в сфере образования – в рамках пилотного проекта в России вместо разделения на бакалавриат и магистратуру создадут «базовое высшее образование» и «специализированное высшее образование».
Базовое образование будет длиться от четырех до шести лет, специализированное (магистратура) – от года до трех.
Пилотный проект пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах: Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете «МиСИС», Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.
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Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 12.05.2023
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