Путин подписал указ о реформе высшего образования

Владимир Путин подписал указ о новом эксперименте в сфере образования – в рамках пилотного проекта в России вместо разделения на бакалавриат и магистратуру создадут «базовое высшее образование» и «специализированное высшее образование».

Базовое образование будет длиться от четырех до шести лет, специализированное (магистратура) – от года до трех.

Пилотный проект пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах: Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете «МиСИС», Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.

Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном портале правовой информации.

