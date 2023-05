Производитель лифтового оборудования строит новый цех на востоке столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная компания «МЭЛ» строит новый производственный цех на востоке города в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Новый производственный цех возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта, под реализацию которого город передал инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Строительство началось в феврале 2023 года, и сегодня монолитные работы выполнены на 25 процентов. Так, уже завершена установка железобетонных фундаментов, ведется работа по устройству монолитного перекрытия, на строительную площадку доставлены металлоконструкции. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более чем в 1,5 раза — до четырех тысяч лифтов в год», — рассказал Владислав Овчинский.

В цехе создадут 85 рабочих мест. Планируется, что к концу 2023 года компания получит заключение о соответствии на здание.

Производственные мощности одного из крупнейших электротехнических предприятий полного цикла в стране позволяют выпускать до 2,5 тысячи лифтов. Они установлены на различных объектах инфраструктуры, в жилых и социокультурных зданиях города.

По словам генерального директора компании Руслана Родикова, новое производство — это возможность не только кратно увеличить объемы выпускаемого лифтового оборудования, но и создать дополнительные рабочие места.

В 2022 году в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса город начал выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

