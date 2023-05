Проект «Научный полк». Фронт Фёдора Комала: с первых минут войны до победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Фёдор Комал

Доктор исторических наук, профессор, академик Академии военно-исторических наук, полковник Фёдор Комал (1913–2005) около 30 лет работал в ЛИСИ (СПбГАСУ), десять из которых заведовал кафедрой истории партии. Преподаватель ряда высших учебных заведений, бессменный председатель Проблемного совета по истории Великой Отечественной войны, автор научных трудов и учебных пособий по военной истории, наставник молодого поколения – вот основные вехи жизни и профессионального пути петербургского историка и красноармейца, вступившего в бой с немецкими захватчиками на рассвете 22 июня сорок первого.

Сельский сирота-пастушок, беспризорник, воспитанник детских домов Фёдор Комал окончил железнодорожное училище на станции Авдеевка в Донбассе и стал помощником машиниста паровоза. В 1935 г. поступил в танковые войска Красной Армии, служил на берегу Днепра недалеко от Киева. Перед войной с отличием окончил Московское военно-политическое училище им. В. И. Ленина и был назначен политруком роты и ответственным секретарём партийного бюро 63-го отдельного разведывательного батальона 33-й стрелковой дивизии Белорусского особого военного округа, который дислоцировался в Литве близ границы с Германией. Фёдор Комал вспоминал, насколько напряжённой была здесь обстановка: немцы часто нарушали границу, стягивали к ней большие силы – всё говорило о том, что они вот-вот начнут войну.

«По приказу командира батальона всю нашу технику на ночь мы сосредотачивали в лесу, но в ночь с 21 на 22 июня командир решил выстроить её вдоль дороги и тем самым сохранил. Примерно в четыре часа утра немцы нанесли по лесу ураганный артиллерийский огонь. Но мощный ответный огонь пулемётчиков-пограничников из хорошо оборудованных укреплений и огонь наших танкеток отбили атаку, враг понёс потери. Однако вскоре под превосходящей силой противника наши войска вынуждены были отступать», – вспоминал Фёдор Борисович Комал.

Политрук Комал, один лейтенант и 50 автоматчиков – все, кто остался из батальона в живых и добрался до штаба. Но и в ходе отступления они умело проникали в колонны немецких войск, доставляя ценные данные своему командованию. В одном из боёв Фёдора Комала контузило. После лечения он узнал, что батальон расформирован, а его назначают комиссаром бронепоезда «Полководец Суворов». В ноябре 1941 г. в Уфе он принимает бронепоезд и направляется под Сталинград, чтобы поддержать 208-ю стрелковую дивизию, ведущую тяжёлые бои с наступающим противником.

«Враг заметил прибытие нашего бронепоезда, но все попытки уничтожить нас оказались безуспешны. Поэтому стал атаковать с воздуха. 3 августа сорок второго мы прибыли на станцию Гнилоаксайскую, а уже в три утра 18 вражеских бомбардировщиков разбомбили вторую бронеплощадку поезда. К утру следующего дня снова вражеский налёт: девять самолётов сбрасывают бомбы и ведут пулемётный огонь. Пробита третья бронеплощадка. Вспыхнул пожар, а там боеприпасы! Тушили кто чем мог: даже котелками воду носили. Предотвратили взрыв, да ещё подбили два фашистских самолёта. Отбивая атаки и восстанавливая железнодорожные пути, без сна и нормальной еды мы добрались до Сталинграда, выполнив поставленную задачу», – вспоминал фронтовик.

Под Сталинградом ему было присвоено звание капитана. После этого Комал окончил курсы заместителей командиров танковых полков и был направлен старшим инструктором по агитации и пропаганде в танковую бригаду Гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. Участвовал в боях за Берлин, а победу встретил в Праге. По рассказам фронтовика, чехи приветствовали советских солдат криками «Ура!», «Да здравствует Красная Армия!», обнимали и целовали бойцов, указывали места, где прятались оставшиеся фашисты.

До 1948 г. Фёдор Комал служил в группе советских войск в Германии, затем – в Ленинградском военном округе. Окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина с отличием и золотой медалью. В 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию «Мероприятия Коммунистической партии по укреплению Советских вооружённых сил накануне Великой Отечественной войны» и вскоре был назначен начальником социально-экономического цикла Ленинградского военно-инженерного училища им. А. А. Жданова (1958–1960). Затем преподавал на кафедре истории КПСС и партийно-политической работы Военной академии связи им. С. М. Будённого (1960–1972).

В 1964 г. Фёдору Борисовичу было присвоено учёное звание доцента. В 1969-м он стал доктором исторических наук, профессором. В 1972 г. уволен в запас.

Специалист в области отечественной истории, историографии, политической и военной истории, автор свыше 100 опубликованных работ, в том числе трёх монографий, редактор ряда научных трудов, педагог Фёдор Комал признавался, что прожил тяжёлую жизнь. Но Родина всегда помнила своего защитника. Он награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и 20 медалями, в том числе «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Среди его наград также чехословацкий орден «Военный крест 1939 года».

