Продолжается прием заявок на Летнюю научную школу в ОИЯИ

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

С 3 по 8 июля в Дубне на базе ОИЯИ пройдет летняя научная школа-интенсив «Школа по физике и технике ускорителей».

К участию в Школе приглашаются студенты 3 — 4 курсов бакалавриата естественно-научных и инженерно- физических специальностей университетов России, интересующиеся современными ускорительными техноло гиями.

На лекциях будет представлен широкий спектр тем, посвященных ускорительной технике: циклотрон ы, синхротроны, ионные коллайдеры, импульсные ускорители и ускорители, применяемые в прикладных задачах, медицинские ускорители; источники синхротронного излучения и нейтронных потоков, системы диагностики пучков и управления ускорителями.

Предусмотрены экскурсии на базовые установки ОИЯИ: установка класса мегасайенс — адронный коллай para NICA, циклотрон DC280 Фабрики сверхтяжелых элементов.

Prógr. нной материи, прошедшей в марте-апреле в ОИЯИ. На участие в ней было подано немало заявок физтехов, но, к сожалению, не все они были одобрены. Летняя Школа-интенсив — шанс для тех, кто еще не побывал в ОИЯИ, по-настоящему погрузиться в теорию и эксперимент физики высоких энергий.

До 19 мая можно подать заявку на участие и заполнитьанкету по ссылке.Количество мест ограничено, отбор будет проходить по результатам заполненных анкет.

Проезд до Дубны, проживание в студенческом общежитии и питание для участников Школы будет ор ганизовано за счет принимающей стороны.

Школу организуют и проводят Объединенный институт ядерных исследования (Дубна) и Томский по литехнический университет (Томск).

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