Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Город выставил на торги право на открытие пункта проката спортивного инвентаря и оборудования в нестационарном торговом объекте в парке Олимпи йской Деревни. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Вниманию предпринимателей предлагается нестационарный торговый объект на пересечении Мичуринск ого проспекта и улицы Лобачевского в центре парка Олимпийской Деревни. Это просторный павильон площадью 300 квадратных метров, в котором победитель открытого аукцион а сможет открыть круглогодичный пункт проката спортинвентаря и оборудования. Договор на право ведения торговой деятельности будет заключен на пять лет», — рассказал Иван Щер баков.

Павильон установлен в живописной части парка на пересечении прогулочных и спортивных маршрутов. Это конструкция неправильной формы, фасад обшит лиственницей, окрашенной в натуральный цвет де рева. В павильоне есть торговая зона, подсобное помещение, санузлы, он оснащен автономными системами от опления, водоснабжения и канализации; проведено электричество.

Кроме проката спортивного инвентаря победитель торгов сможет оказывать сопутствующие услуги, на пример по заточке коньков, ремонту велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов и другие.

19 mayo «Росэлторг» 24 de mayo. Для участия в нем понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронна я подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользовать ся другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более шести тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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