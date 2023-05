Предприниматели смогут открыть магазин в деревне Ильино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги земельный участок в поселении Роговском. Победитель аукциона сможет построить здесь магазин площадью около 500 квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На городской аукцион выставлен земельный участок площадью 25 соток в деревне Ильино Троицкого административного округа. Инвестор сможет возвести магазин на участке площадью до 501,4 квадратного метра. С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года, за это время необходимо завершить строительство объекта, после чего инвестор сможет оформить его в собственность», — рассказал Максим Гаман.

Участок примыкает к дороге, которой активно пользуется население. Рядом расположена территория перспективной застройки. Ожидается, что торговый объект будет востребован у местных жителей: ранее они обращались в префектуру с просьбой о строительстве магазина.

Заявочная кампания проводится до 29 мая. Торги состоятся 1 июня.

В открытом аукционе могут принять участие все желающие. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Узнать больше об объектах городской недвижимости, выставленных на торги, можно на столичном инвестпортале. Там же представлена лотовая документация.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

