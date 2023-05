Политех и «Ростелеком» продолжают сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

11 мая Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. Гостю представили перспективные проекты и высокотехнологичные разработки.

Кирилла Алексеевича встречали руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов и проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. Они показали макет кампуса СПбПУ с существующим комплексом зданий и рекреационных зон, рассказали о планируемых объектах.

В Суперкомпьютерном центре «Политехнический» заведующий научно-исследовательской лабораторией «Суперкомпьютерные технологии и машинное обучение» Владимир Заборовский представил направления повышения эффективности использования суперкомпьютера на основе технологий ИИ. Заведующий научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта Лев Уткин рассказал о возможностях и задачах в области искусственного интеллекта, которые решаются в СПбПУ.

Научно-технологическое образовательное пространство «ТВЭЛ — СПбПУ» Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» представил руководитель Дирекции Олег Рождественский. Он подробно рассказал о проекте по определению оптимальной конструкции изделия «Вибросито», предназначенного для очистки бурового раствора от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин, и антидебризном фильтре, изготовленном в рамках проекта «Разработка цифрового двойника тепловыделяющей сборки (ТВС) ВВЭР-1000 с антидебризным фильтром и перемешивающими решетками».

О работе Центра открытого образования СПбПУ рассказала его директор

Светлана Калмыкова. Также Кирилл Меньшов был впечатлён уникальной телестудией университета.

В Центре проектной деятельности молодежи «Точки кипения-Фаблаб» Кирилл Алексеевич посмотрел оборудование, узнал о возможностях 3D-печати и встретился с участниками международного чемпионата инженерных команд «Битва роботов». Гость очень заинтересовался проектной деятельностью студентов.

Визит завершился обсуждением вопросов сотрудничества.

