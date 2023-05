Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В детском центре «Лазурный» Нижегородской области проходит смена «Наследники Победы». Её участниками стали 44 школьника из Нижегородской области и четверо из Ленинградской. Партнёры смены — Региональный центр развития талантов детей «Вега» Нижегородской области и Нижегородское детское речное пароходство.

Во время смены ребята знакомятся с современными роботами из различных стихий: подводными, надводными, наземными. Трек «Речная робототехника» организован при поддержке Фонда содействия инновациям и Центра технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Участники этого направления изучают судомодельные и космические технологии, осваивают основы программирования, робототехники и спутникостроения.

Мы знакомим ребят с современными достижениями из различных научных областей, учим решать нестандартные задачи, планировать свои действия и не бояться применять знания на практике. Так мы вовлекаем школьников в научно-техническую, инновационную и предпринимательскую деятельность , — рассказал директор Центра технологических проектов СПбПУ Алексей Майстро.

19 мая школьники будут соревноваться в робототехническом многоборье. Командам предстоит продемонстрировать умение управлять различными видами роботов. Сначала радиоуправляемый подводный робот должен доставить в нужную точку пруда буй-ретранслятор и освободить объект, удерживаемый под водой. Затем эстафету подхватывает надводный робот и перетаскивает обнаруженный объект к определённым воротам, информацию о расположении которых сообщит третий робот — летающий беспилотник.

Мы оцениваем не только теоретическую подготовку участников, но и коммуникативную — без слаженной работы, умения принимать совместные решения команда не сможет выполнить задания. Полученные навыки помогут ребятам в будущем вне зависимости от выбранной ими профессии , — уверена инженер Центра технологических проектов СПбПУ Анастасия Маркова.

Это соревнование поможет школьникам подготовиться к участию во Всероссийском научно-техническом конкурсе ИнтЭРА (Интеллектуальная Элита Российской Армии). Две лучшие команды в августе отправятся на финал конкурса по направлению «Морская надводная робототехника» в Обнинск.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI