Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
11 мая в ГУУ были подведены итоги конкурсов научных грантов для студенческих и научно-педагогических коллективов. Всего было подано около 50 заявок.
Поздравляем с победой в конкурсе следующих руководителей научных коллективов:
Институт отраслевого менеджмента
Афанасьев Валентин Яковлевич
Тема: «Разработка методологических оснований совершенствования оценки трудовых ресурсов в топливно-энергетическом комплексе»
Линник Владимир Юрьевич
Тема: «Разработка концепции формирования на территории Российской Федерации сети водородных кластеров»
Меренков Артем Олегович
Тема: «Исследование поведенческих мотивов автотуристов»
Сердечный Денис Владимирович
Тема: «Разработка модели организации конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий на базе ГУУ»
Шамаева Екатерина Федоровна
Тема: «Исследование измерительного инструментария для построения социо-эколого-экономической модели развития российских регионов в условиях адаптации к глобальному энергетическому переходу»
Институт государственного управления и права
Знаменский Дмитрий Юрьевич
Тема: «Государственная научно-техническая политика Российской Федерации и научный потенциал отечественной высшей школы в условиях глобальной турбулентности»
Зубач Анатолий Васильевич
Тема: «Правовое обеспечение транспортной безопасности при использовании высокоавтоматизированных транспортных средств»
Майорова Елена Ивановна
Тема: «Оптимизация управления городскими лесами как определяющего фактора комфортности городской среды»
Поляков Михаил Борисович
Тема: «Государственная политика в сфере поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
Титор Светлана Евгеньевна
Тема: «Концепция правового регулирования системы профессионального образования в условиях цифровизации и современных вызовов»
Институт информационных систем
Белоусова Мария Николаевна
Тема: «Научно-методическое обеспечение цифровизации высшего образования: состояние, проблемы, перспективы»
Институт управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций
Лобачева Анастасия Сергеевна
Тема: «Исследование состояния культуры благополучия сотрудников в организациях и разработка рекомендаций по ее совершенствованию и развитию»
Чудновский Алексей Данилович
Тема: «Разработка организационно-экономического механизма развития туристско-рекреационных комплексов национальных парков (на примере Республики Алтай)»
Институт экономики и финансов
Долгих Екатерина Алексеевна
Тема: «Разработка методики интегральной оценки гендерного неравенства в регионах Российской Федерации»
Кузнецов Николай Владимирович
Тема: «Совершенствование системы мониторинга расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (федеральных) проектов»
Магомедов Магомед Даниялович
Тема: «Эффективное развитие мясоперерабатывающих предприятий как направление повышения продовольственной безопасности России»
Смирнов Евгений Николаевич
Тема: «Формирование механизмов развития и совершенствования внешней торговли Российской Федерации в условиях международных экономических санкций»
Институт маркетинга
Азоев Геннадий Лазаревич
Тема: «Формирование маркетинговой модели и технологий масштабирования бизнеса инновационного стартапа»
Аржанова Кристина Александровна
Тема: «Выявление маркетинговых трендов и их применение при продвижении компаний»
Довжик Галина Владимировна
Тема: «Разработка методики оценки силы территориального бренда»
Кокорева Наталья Валерьевна
Тема: «Современные технологии развития гражданско-патриотических инициатив российской студенческой молодежи»
Ларина Ольга Игоревна
Тема: «Маркетирование продуктов с использованием технологии искусственного интеллекта»
Силина Светлана Александровна
Тема: «Разработка и внедрение высокотехнологичных решений по развитию научного волонтерства в образовательной среде вуза»
Старостин Василий Сергеевич
Тема: «Формирование модели междисциплинарного применения технологий искусственного интеллекта для повышения персонализации высшего образования»
Тимохович Александра Николаевна
Тема: «Исследование целевой аудитории потребителей научно-технической информации: особенности построения эффективной коммуникации и методы формирования лояльности»
Центр устойчивого развития институтов гражданского общества
Головин Андрей Аркадьевич
Тема: «Научный дайджест «Спутник университетской науки»»
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 12.05.2023
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