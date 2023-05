Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 мая в ГУУ были подведены итоги конкурсов научных грантов для студенческих и научно-педагогических коллективов. Всего было подано около 50 заявок.

Поздравляем с победой в конкурсе следующих руководителей научных коллективов:

Институт отраслевого менеджмента

Афанасьев Валентин Яковлевич

Тема: «Разработка методологических оснований совершенствования оценки трудовых ресурсов в топливно-энергетическом комплексе»

Линник Владимир Юрьевич

Тема: «Разработка концепции формирования на территории Российской Федерации сети водородных кластеров»

Меренков Артем Олегович

Тема: «Исследование поведенческих мотивов автотуристов»

Сердечный Денис Владимирович

Тема: «Разработка модели организации конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий на базе ГУУ»

Шамаева Екатерина Федоровна

Тема: «Исследование измерительного инструментария для построения социо-эколого-экономической модели развития российских регионов в условиях адаптации к глобальному энергетическому переходу»

Институт государственного управления и права

Знаменский Дмитрий Юрьевич

Тема: «Государственная научно-техническая политика Российской Федерации и научный потенциал отечественной высшей школы в условиях глобальной турбулентности»

Зубач Анатолий Васильевич

Тема: «Правовое обеспечение транспортной безопасности при использовании высокоавтоматизированных транспортных средств»

Майорова Елена Ивановна

Тема: «Оптимизация управления городскими лесами как определяющего фактора комфортности городской среды»

Поляков Михаил Борисович

Тема: «Государственная политика в сфере поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций»

Титор Светлана Евгеньевна

Тема: «Концепция правового регулирования системы профессионального образования в условиях цифровизации и современных вызовов»

Институт информационных систем

Белоусова Мария Николаевна

Тема: «Научно-методическое обеспечение цифровизации высшего образования: состояние, проблемы, перспективы»

Институт управления персоналом, социальных и бизнес коммуникаций

Лобачева Анастасия Сергеевна

Тема: «Исследование состояния культуры благополучия сотрудников в организациях и разработка рекомендаций по ее совершенствованию и развитию»

Чудновский Алексей Данилович

Тема: «Разработка организационно-экономического механизма развития туристско-рекреационных комплексов национальных парков (на примере Республики Алтай)»

Институт экономики и финансов

Долгих Екатерина Алексеевна

Тема: «Разработка методики интегральной оценки гендерного неравенства в регионах Российской Федерации»

Кузнецов Николай Владимирович

Тема: «Совершенствование системы мониторинга расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (федеральных) проектов»

Магомедов Магомед Даниялович

Тема: «Эффективное развитие мясоперерабатывающих предприятий как направление повышения продовольственной безопасности России»

Смирнов Евгений Николаевич

Тема: «Формирование механизмов развития и совершенствования внешней торговли Российской Федерации в условиях международных экономических санкций»

Институт маркетинга

Азоев Геннадий Лазаревич

Тема: «Формирование маркетинговой модели и технологий масштабирования бизнеса инновационного стартапа»

Аржанова Кристина Александровна

Тема: «Выявление маркетинговых трендов и их применение при продвижении компаний»

Довжик Галина Владимировна

Тема: «Разработка методики оценки силы территориального бренда»

Кокорева Наталья Валерьевна

Тема: «Современные технологии развития гражданско-патриотических инициатив российской студенческой молодежи»

Ларина Ольга Игоревна

Тема: «Маркетирование продуктов с использованием технологии искусственного интеллекта»

Силина Светлана Александровна

Тема: «Разработка и внедрение высокотехнологичных решений по развитию научного волонтерства в образовательной среде вуза»

Старостин Василий Сергеевич

Тема: «Формирование модели междисциплинарного применения технологий искусственного интеллекта для повышения персонализации высшего образования»

Тимохович Александра Николаевна

Тема: «Исследование целевой аудитории потребителей научно-технической информации: особенности построения эффективной коммуникации и методы формирования лояльности»

Центр устойчивого развития институтов гражданского общества

Головин Андрей Аркадьевич

Тема: «Научный дайджест «Спутник университетской науки»»

