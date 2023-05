Парад поездов и сюрпризы для пассажиров: московское метро отметит 88-й день рождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

15 мая исполнится 88 лет со дня открытия Московского метрополитена. К этой дате для пассажиров готовят праздничную программу, главным событием которой станет парад поездов. Впервые на Большой кольцевой линии (БКЛ) можно будет увидеть семь составов различных моделей.

«За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. По будням совершается около восьми миллионов поездок — огромная цифра. При этом по поручению Мэра Москвы метро продолжает развиваться огромными темпами: строятся новые линии, закупается современный подвижной состав, повышается уровень пассажирских сервисов — все для того, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного — приглашаю всех присоединиться к нашему празднику», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Парад поездов проведут в выходные, 13 и 14 мая. Проехать в любом из семи типов поездов можно будет с 09:00 до 20:00. Они будут курсировать по БКЛ против часовой стрелки.

В параде примут участие следующие составы:

— ретропоезд «Сокольники», стилизованный под первый поезд московского метро;

— Еж3 — такие составы еще недавно возили пассажиров по Таганско-Краснопресненской линии, сегодня их не эксплуатируют с пассажирами на регулярной основе;

— «Номерной» — самая массовая в мире серия вагонов, уже уступающая дорогу более новым моделям;

— «Русич» — в них впервые появилась система отопления, а после и кондиционеры;

— «Ока» — с этой модели поезда стали оснащать системой обеззараживания воздуха;

— «Москва» — первый серийный состав со сквозным проходом и USB-зарядками;

— «Москва-2020» — самый современный в московском метро, таких поездов уже больше 100 на линиях.

Сегодня метро в Москве — мировой лидер по темпам обновления подвижного состава. С 2010 года оно получило более четырех тысяч новых вагонов, а доля современных поездов выросла более чем в пять раз — с 12 до 71 процента.

«Наше метро — это более 10 типов поездов, которые перевозили пассажиров. Разные поколения вагонов — отражение истории Московского метрополитена, поэтому с 2015 года мы регулярно проводим парады поездов. Каждый пассажир может познакомиться со всеми моделями составов, которые эксплуатируются в метро, а также совершить поездку на модели поезда, которая уже не перевозит пассажиров на постоянной основе», — добавил Максим Ликсутов.

Посмотреть на ретровагоны можно будет на станции «Партизанская». С 13 по 16 мая на ее третьем пути выставят пять исторических вагонов, которые возили пассажиров или обслуживали инфраструктуру метро с 1940-х до 2008 года. Это вагоны серий «Г», «Д», «Е», а также старейший вагон-путеизмеритель УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА».

Кроме того, ко дню рождения метро для пассажиров подготовили множество сюрпризов. Также организуют конкурс на страницах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в социальных сетях. А еще в честь праздника на эскалаторах и в вестибюлях станций будут звучать аудиопоздравления, которые записали артисты.

Первую очередь Московского метрополитена открыли 15 мая 1935 года. Это была линия общей протяженностью 11,2 километра от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от станции «Охотный Ряд» до станции «Смоленская». Всего на ней было 13 станций. В 2023 году после открытия Большой кольцевой линии в Москве стало 355 станций метро, МЦК и МЦД.

Каким мог быть Московский метрополитен. Главархив — о проекте Евгения Кнорре и Петра БалинскогоПуть длиною в век: как строили московское метро 70 лет назадГлавархив рассказал, какими были первые проездные билеты на метро

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI