О начале торгов ценными бумагами “15” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “12” мая 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Капитал” Полное наименование

Управляющей компании Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис” Тип ценных бумаг Инвестиционные паи открытого ПИФа Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 5270 от 02.02.2023 Торговый код RU000A105TU1 ISIN код RU000A105TU1 Уровень листинга Третий уровень

Определить:

“15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-562R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-592-01481-B-001P от 19.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 200 000 штук Дата погашения 19.05.2028 Торговый код RU000A106573 ISIN код RU000A106573 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 22 мая 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-459 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-459-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 16.05.2023 Торговый код RU000A1067S1 ISIN код RU000A1067S1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Уведомление



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