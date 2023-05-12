О начале торгов ценными бумагами “15” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “12” мая 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “БКС Капитал”
|Полное наименование
Управляющей компании
|Акционерное общество Управляющая компания “Брокеркредитсервис”
|Тип ценных бумаг
|Инвестиционные паи открытого ПИФа
|Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации
|5270 от 02.02.2023
|Торговый код
|RU000A105TU1
|ISIN код
|RU000A105TU1
|Уровень листинга
|Третий уровень
- Определить:
- “15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-562R
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-592-01481-B-001P от 19.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|1 200 000 штук
|Дата погашения
|19.05.2028
|Торговый код
|RU000A106573
|ISIN код
|RU000A106573
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 22 мая 2023 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
- Определить:
- “15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “15” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-459
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-459-01000-B-005P от 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|100 000 000 штук
|Дата погашения
|16.05.2023
|Торговый код
|RU000A1067S1
|ISIN код
|RU000A1067S1
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
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