Нежилое помещение в Раменках выставят на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор сможет приобрести нежилое помещение свободного назначения на западе столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Во втором квартале этого года на аукцион планируется выставить помещение общей площадью 346,1 квадратного метра, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: улица Раменки, дом 20. Объект имеет три отдельных входа и может быть использован для открытия предприятия сферы услуг, офиса или магазина», — рассказал он.

Здание 2007 года постройки расположено в районе с плотной многоэтажной застройкой в нескольких минутах ходьбы от «Мичуринского проспекта» Большой кольцевой и одноименной станции Калининско-Солнцевской линии метро. Поблизости находятся парковые зоны, сквер и объекты городской инфраструктуры.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

