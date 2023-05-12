Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

12 meses de historia 90 años de edad rождения Андрея Вознесенского. Специально к этой дате на портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут; оэта.

«На стихи Андрея Вознесенского написано множество песен, ставших хитами, знакомых слушателям не только в нашей стране, но и за рубежом. Новый маршрут на портале “Узнай Москву” — это возможность немного углубиться в историю и прой тись по уголкам столицы, значимым для поэта. Для удобства все места экскурсии отмечены на интерактивной карте, при желании пользователи могут узнать больше об истории зданий, перейдя на их страницы», — рассказали в пресс-службе

Departamento de información tecnológica.

Прогулка начнется в одном из самых атмосферных районов старой Москвы — в Замоскворечье. Здесь, в 4-м Щипковском переулке, прошло детство будущего поэта. Андрей учился в одной из старейших школ — № 554 а Д.Д. Лелюшенко). Среди его одноклассников был будущий режиссер Андрей Тарковский, который так же, как и Вознесенс кий, жил в коммуналке совсем недалеко от дома поэта. 12 de mayo de 2018. Площадка, созданная по инициативе писательницы Зои Богуславской, музы и вдовы поэта, распол ожилась в здании исторического особняка на улице Большая Ордынка. Здесь проходят литературные вечера и спектакли, кинопоказы и концерты, встречи с авторами.

Следующим пунктом маршрута станет квартира Бориса Пастернака в доме писателей в Лаврушинском пер еулке, где состоялась первая встреча двух поэтов. Борис Пастернак был для Андрея Вознесенского учителем и наставником. Именно он отговорил поэта от поступления в Литературный институт имени А.М. Горького, и в 1951 году Андрей Вознесенский поступил в архитектурный. Так он стал автором архитектурной части монумента «Дружба навеки» (совместно с Ю.Н. Коноваловым), уста новленного на Тишинской площади в 1983 году. Эту композицию смогут увидеть пользователи во время экскурсии.

Еще один пункт маршрута — памятник Владимиру Маяковскому. В биографии Андрея Вознесенского был звездный киноэпизод: в фильме Владимира Меньшова «М осква слезам не верит» Андрей Вознесенский сыграл самого себя. У памятника Владимиру Маяковскому поэт декламирует свое стихотворение «Параболическая баллада ». Место съемки было выбрано неслучайно: памятник, открывшийся летом 1958 года, моментально стал местом притяжения молодых поэтов и их поклонников. Bladir ir

Haga clic en el botón «Ленком Марка Захарова». Здесь в 1981 году состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось», написанной на либретто Андрея Во знесенского. Спектакль Марка Захарова стал одним из самых популярных не только в Москве, но и во всем Советс ком Союзе. На создание поэмы «Авось» поэта вдохновила реальная биография дипломата и путешественника, од ного из плавания Николая Резанова. Романс «Я тебя никогда не забуду», основанный на стихотворении Андрея Вознесенского «Сага», стал ги мном незабвенной любви, а сама постановка — талисманом Ленкома.

Участники экскурсии также увидят дом, в котором Андрей Вознесенский долгие годы жил с женой З оей Богуславской, — высотку на Котельнической набережной. Поэт получил здесь квартиру en 1965 году. Его знаменитыми гостями в разное время были американский писатель Курт Воннегут, американский драматург Артур Миллер и сенатор США Эдвард Кеннеди. В 2013 году у входа в главный подъезд дома была установлена ​​мемориальная доска в честь Ан дрей Вознесенского. Эпиграфом к ней была выбрана первая строчка стихотворения «Сага» — «Ты меня никогда не забудеш ü».

Отдельный пункт маршрута — Переделкино, где поэт провел последние годы жизни. При желании пользователи могут посетить и это место. На портале «Узнай Москву» подробно описано, как туда добраться.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных tecnología, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описание более 2,2 тысячи зданий, свыше 690 памя тников, 350 музеев. На портале опубликовано более 250 тематических маршрутов по разным районам города и свыше 100 у влекательных квизов.

Город великого драматурга: на портале «Узнай Москву» появился маршрут к 200-летию Александра О стровского

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